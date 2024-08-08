ВВС ЦАХАЛа атаковали две школы в Газе, превращенные в штабы ХАМАСа

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС атаковали здания школ "Абд аль-Фатах Хамуда" и "Аз-Заараа", расположенные в районе Туффах в городе Газа. Эти здания, по данным израильской разведки, были превращены штабы, командные и опорные пункты террористов ХАМАСа.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что перед атакой было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению.