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Израиль

В Негеве готовятся к возможному приему десятков тысяч эвакуированных с севера

время публикации: 08 августа 2024 г., 15:00 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 15:10
В Негеве готовятся к возможному приему десятков тысяч эвакуированных с севера
Hadas Parush/Flash90

В региональном совете Рамат а-Негев, занимающем почти пятую часть территории страны, совместно с Командованием тылом готовятся к приему десятков тысяч эвакуированных в случае обострения ситуации на севере Израиля.

Как сообщает КАН–"Бет", планируется создание огромного палаточного городка, закупка сотен кроватей и матрасов и создание жилой инфраструктуры для временного размещения эвакуированных, которые могут прибыть в регион самостоятельно.

В местном совете подчеркивают, что самостоятельная эвакуация людей затруднит управление эвакуацией и размещение эвакуированных, поэтому принято решение создать специальное управление, которое должно будет заботиться о нуждах эвакуированных людей.

В управление войдут представители отделов социального обеспечения, здравоохранения, образования, а также представители Командования тылом.

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