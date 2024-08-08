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Израиль

"Нахаль" действует в Рафиахе: террористы прикрываются мирным населением, "шахта" в ванной. Видео

время публикации: 08 августа 2024 г., 16:35 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 16:35
"Нахаль" действует в Рафиахе: террористы прикрываются мирным населением, "шахта" в ванной. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы бригады "Нахаль" (162-я дивизия) действуют в районе Рафиаха, на юге сектора Газы. Пресс-служба ЦАХАЛа публикует кадры с нательных камер и камер, установленных на дронах.

В одном из домов боевики попытались устроить засаду, использовав мирных граждан в качестве живого щита. В другом доме в ванной комнате обнаружили пролом для входа в туннель.

Сообщается, что ударом с воздуха была ликвидирована группа террористов, скрывавшихся в квартире жилого дома. В частности, был убит заместитель командира авиационного подразделения "Бригады Рафах" (по всей видимости, речь идет об операторах БПЛА).

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