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Израиль

Галант: противник пытается запугать людей, надо жить обычной жизнью

время публикации: 08 августа 2024 г., 16:25 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 16:39
Галант: противник пытается запугать людей, надо жить обычной жизнью
Chaim Goldberg/Flash90

Министр обороны Йоав Галант провел оперативное совещание с представителями руководства армии и служб безопасности, представители органов местной власти и представители министерств и ведомств, в ходе которого он подчеркнул готовность израильской армии к обороне как на внешнем уровне, так и на невидимом для обычных людей.

Галант отметил, что оценка ситуации проходит регулярно. При этом он подчеркнул, что готовность населения и психологическая стойкость израильтян крайне важны, поскольку именно они позволяют армии и службам безопасности принимать верные оперативные решения.

По словам министра обороны, "противник пытается вести психологическую войну, чтобы посеять страх среди людей, терроризировать людей ожиданием и рассказывать пугающие истории. "Сталкиваясь с этим, мы должны обеспечить людям ответы на волнующие их вопросы, добиться того, чтобы население прислушивалось к указаниям Командования тылом, – подчеркнул Галант. – Мы работаем над тем, чтобы своевременно предупредить людей в случае необходимости, а пока нужно позволить людям вести обычный образ жизни, насколько это возможно. Когда потребуется, мы скажем, что нужно сделать".

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