Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 8 августа: в Дуре сносят дом террориста-убийцы
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 8 августа действовали в Калькилии и около Калькилии (в Хабле), около Шхема (в Джамаине), около Сальфита (в Кафр ад-Дике), около Хеврона (в Дуре).
Источники в ПА сообщали, что ночью силы ЦАХАЛа вошли в Дуру, к югу от Хеврона, проводится подготовка к разрушению дома семьи Муамана Масалмы, совершившего 31 марта теракт на территории торгового центра "Френдли Молл" в Ган-Явне. В результате этого теракта был убит 34-летний Лидор Леви. Террорист был застрелен на месте преступления.
Происходили столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 8 августа.