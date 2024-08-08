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Израиль

ЦАХАЛ и ШАБАК подтвердили ликвидацию Наиля Саади аль-Сахля

время публикации: 08 августа 2024 г., 07:31 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 07:41
ЦАХАЛ и ШАБАК подтвердили ликвидацию Наиля Саади аль-Сахля
Фото из соцсетей

Пресс-службы Армии обороны Израиля и общей службы безопасности опубликовали совместное сообщение, в котором подтвердили ликвидацию высокопоставленного активиста ХАМАСа в Иудее и Самарии Наиля Саади аль-Сахля.

Согласно сообщению, аль-Сахль был ликвидирован в секторе Газы ударом с воздуха еще 24 июля, однако только сейчас была получена информация, подтверждающая факт его смерти.

В 2003 году аль-Сахль был приговорен к пожизненному заключению за участие в организации теракта-самоубийства в Израиле. В 2011 году он был освобожден в рамках сделки Шалита и выдворен в Газу. С тех пор он входил в руководство "штаба Западного берега" в ХАМАСе, занимавшегося формированием террористических ячеек в Иудее и Самарии и снабжении их оружием.

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