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    В Израиле

    Столкновения возле Офарим: один камнеметатель убит, еще один нейтрализован

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    Столкновения возле Офарим: один камнеметатель убит, еще один нейтрализован
    Nasser Ishtayeh/Flash90

    По уточненным данным, на 465-й трассе, возле поселения Офарим, израильскими военнослужащими ликвидирован камнеметатель, еще один палестинский араб, бросавший камни и бутылки с краской в израильские машины, ранен.

    Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что на 465-м шоссе несколько человек бросали камни и бутылки с краской в израильские машины, угрожая безопасности участников дорожного движения. Для устранения угрозы военнослужащие открыли огонь в сторону камнематателей, поразив цели. В этом сообщении подчеркивается, что в этом инциденте никто из израильтян не пострадал.

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    Ранее парамедики службы скорой помощи "Ацала леле-гвулот" передавали, что возле Офарим была оказана медицинская помощь трем жителям Палестинской автономии, после чего ранеными занялись военные медики.

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    Вскоре министерство здравоохранения Рамаллы распространило пресс-релиз, в котором говорится, что израильскими военнослужащими были ранены двое мужчин. Один из них скончался от ранения в грудь. Другой с ранением в ногу доставлен в палестинскую больницу. Палестинское информационное агентство "Шехаб" написало, что погибшему - 17 лет.

    По данным минздрава ПА, с начала года в столкновениях с израильскими военными или в результате их действий погибли 217 жителей ПА и сектора Газы.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 8 Декабря 2022
    Возле Офарим при задержании подозрительных лиц военнослужащими ранены трое жителей ПА
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