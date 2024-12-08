Эхо взрывов на юге и в центре Израиля: следствие действий в Газе

После полуночи многие жители юга и центра Израиля слышали сильные взрывы. По предварительным данным, это было эхо взрывов в результате действий ЦАХАЛа в северной части сектора Газы.

Обстрелы израильской территории не фиксировались.

Пресс-служба ЦАХАЛа официальных комментариев по этому поводу не публиковала.

Источники в Газе уточняют: после полуночи израильские военные взорвали ряд зданий на севере сектора. Очевидно, именно эхо это подрыва было слышно на юге и в центре Израиля.