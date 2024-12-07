x
07 декабря 2024
|
последняя новость: 23:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 декабря 2024
|
07 декабря 2024
|
последняя новость: 23:02
07 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Десятки диких животных были намеренно отравлены возле кибуца в центре страны

время публикации: 07 декабря 2024 г., 23:02 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 23:12
Десятки диких животных были намеренно отравлены возле кибуца в центре страны
Управление природы и парков

Несколько десятков диких животных, включая 17 шакалов, гиену и обыкновенного канюка, были намеренно отравлены возле одного из кибуцев в центральной части Израиля. Инспекторы Управления природы и парков, прибывшие на место происшествия, обнаружили множество павших животных и отравленные приманки.

Расследованием масштабного отравления животных занимается полиция вместе с Управлением природы и парков. Сообщается, что информацию о нескольких мертвых шакалах передали прохожие, заметившие их трупы на земле.

Утром в субботу инспекторы Управления природы и парков прибыли на место происшествия с собаками, обученными находить приманки и трупы животных. В Управлении подчеркивают, что каждый отравленный труп опасен для всех диких хищников и даже для домашних собак.

Каждый год в Израиле происходит множество случаев отравления, в которых погибают сотни животных – птицы, млекопитающие и другие, некоторые из которых находятся под угрозой исчезновения. 95% случаев отравления происходит умышленно, и чаще всего преступники незаконно используют пестициды, которые смертельно опасны и для людей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 04 сентября 2024

Сентябрь объявлен Месяцем грифов: специальные мероприятия в заповедниках
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 апреля 2024

Восьмилетний мальчик жестоко убивал собак и кошек в Тверии: идет расследование
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 марта 2024

Спутница погибшего от отравления грифа месяц не покидала гнезда, но погибла и она
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 марта 2024

Продолжается поиск источника отравления птиц возле парка Авдат. Идет спасение птенцов