Десятки диких животных были намеренно отравлены возле кибуца в центре страны

Несколько десятков диких животных, включая 17 шакалов, гиену и обыкновенного канюка, были намеренно отравлены возле одного из кибуцев в центральной части Израиля. Инспекторы Управления природы и парков, прибывшие на место происшествия, обнаружили множество павших животных и отравленные приманки.

Расследованием масштабного отравления животных занимается полиция вместе с Управлением природы и парков. Сообщается, что информацию о нескольких мертвых шакалах передали прохожие, заметившие их трупы на земле.

Утром в субботу инспекторы Управления природы и парков прибыли на место происшествия с собаками, обученными находить приманки и трупы животных. В Управлении подчеркивают, что каждый отравленный труп опасен для всех диких хищников и даже для домашних собак.

Каждый год в Израиле происходит множество случаев отравления, в которых погибают сотни животных – птицы, млекопитающие и другие, некоторые из которых находятся под угрозой исчезновения. 95% случаев отравления происходит умышленно, и чаще всего преступники незаконно используют пестициды, которые смертельно опасны и для людей.