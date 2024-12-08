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Израиль

Гражданин Грузии приговорен к 4 годам тюрьмы за нападения на женщин в Израиле, подана апелляция

Полиция
Расследование
Прокуратура
Грузия
время публикации: 08 декабря 2024 г., 10:19 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 10:29
Гражданин Грузии приговорен к 4 годам тюрьмы за нападения на женщин в Израиле, подана апелляция
Пресс-служба полиции Израиля

Уголовный отдел генеральной прокуратуры Израиля подал апелляцию в Верховный суд по поводу приговора гражданину Грузии Фазилю Ибрагимову, признанному виновным в нападениях и ограблениях трех женщин.

Ибрагимов был приговорен к четырем годам лишения свободы. Прокуратура настаивает на ужесточении наказания, учитывая отягчающие обстоятельства.

Следствием было установлено, что Фазиль Ибрагимов в течение пяти часов напал на трех женщин и ограбил их. Одну из жертв он ударил по лицу и отобрал у нее сумочку. Кроме того, при аресте он попытался оказать сопротивление и скрыться.

Отмечается, что Ибрагимов был ранее судим в Грузии за преступления, связанные с убийством, наркотиками, грабежами и насилием.

По мнению прокуратуры, следует выносить более жесткие приговоры в отношении иностранных туристов, совершающих преступления в Израиле. В противном случае Израиль может стать "мишенью" для криминальных элементов из разных стран.

Израиль
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