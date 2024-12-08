x
08 декабря 2024
|
последняя новость: 11:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 декабря 2024
|
08 декабря 2024
|
последняя новость: 11:09
08 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Киш призвал отложить начало свидетельских показаний Нетаниягу из-за ситуации в Сирии

Суд
Прокуратура
Сирия
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 08 декабря 2024 г., 10:19 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 10:43
Киш призвал отложить начало свидетельских показаний Нетаниягу из-за ситуации в Сирии
Yonatan Sindel/Flash90

Министр просвещения Йоав Киш призвал отложить начало свидетельских показаний премьер-министра Биньямина Нетаниягу в окружном суде Тель-Авива.

Киш мотивировал свое предложение изменившейся ситуацией на Ближнем Востоке в связи с падением режима Асада.

"На фоне неизвестности, а также многочисленных задач и вызовов, которые стоят перед премьер-министром и государством Израиль, я призываю судей и государственную прокуратуру пересмотреть свое решение и отложить начало свидетельских показаний на три месяца", – заявил Киш.

"В условиях драматических изменений, происшедших в регионе, будет большой ошибкой настаивать на возобновлении процесса в установленный изначально срок", – добавил Киш.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 декабря 2024

Возражения отклонены: Нетаниягу на следующей неделе начнет давать показания в суде