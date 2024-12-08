Киш призвал отложить начало свидетельских показаний Нетаниягу из-за ситуации в Сирии

Министр просвещения Йоав Киш призвал отложить начало свидетельских показаний премьер-министра Биньямина Нетаниягу в окружном суде Тель-Авива.

Киш мотивировал свое предложение изменившейся ситуацией на Ближнем Востоке в связи с падением режима Асада.

"На фоне неизвестности, а также многочисленных задач и вызовов, которые стоят перед премьер-министром и государством Израиль, я призываю судей и государственную прокуратуру пересмотреть свое решение и отложить начало свидетельских показаний на три месяца", – заявил Киш.

"В условиях драматических изменений, происшедших в регионе, будет большой ошибкой настаивать на возобновлении процесса в установленный изначально срок", – добавил Киш.