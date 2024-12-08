Война в Газе в ночь на 8.12.2024: удары по целям на севере и в центре сектора

В ночь на 8 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ атаковал ночью на севере и в центре сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий возросла.

На севере сектора: ЦАХАЛ обстреливал цели в Джабалии аль-Балад; ЦАХАЛ обстреливал цели в районе больницы "Камаль Адуан"; ВВС и артиллерия ЦАХАЛа атаковали цели в Байт-Лахии; ЦАХАЛ обстреливал цели в районах Ат-Тауам и Ас-Сафтауи, на северо-западе города Газа; вертолеты ЦАХАЛа атаковали цели в центре города Газа, около мечети "Аль-Ярмук", есть убитый и раненый; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Аль-Карамах, на северо-западе города Газа; ЦАХАЛ нанес удары по зданиям в Байт-Лахии; ЦАХАЛ атаковал цели на западе Джабалии.

В центре сектора: ЦАХАЛ нанес удар по зданию на западе Дир аль-Балаха, есть убитые и раненые; вертолеты ЦАХАЛа атаковали цели в Дир аль-Балахе.

После полуночи многие жители юга и центра Израиля слышали сильные взрывы. По предварительным данным, это было эхо взрывов в результате действий ЦАХАЛа в северной части сектора Газы. Обстрелы израильской территории не фиксировались. Источники в Газе уточняют: после полуночи израильские военные взорвали ряд зданий на севере сектора. Очевидно, именно эхо этого подрыва было слышно на юге и в центре Израиля.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 8 декабря.