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Израиль

Источники: ночью ЦАХАЛ атаковал цели на юге Ливана

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 08 декабря 2024 г., 06:59 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 07:04
Источники: ночью ЦАХАЛ атаковал цели на юге Ливана
David Cohen/Flash90

Ливанские источники сообщают, что в ночь на 8 декабря ЦАХАЛ нанес удары по целям в населенных пунктах Байт-Лайф и Дир-Сариан на юге Ливана, есть убитые и раненые.

Кроме того, ливанские источники сообщали ночью о мощном взрыве в Аль-Хиаме, на юге Ливана. ЦАХАЛ не комментирует.

Власти Ливана обвиняют Израиль в нарушении условий соглашения о прекращении огня.

Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", сообщил, что ВВС ЦАХАЛа атаковали пограничный пункт Аль-Джусия, в провинции Хомс, на границе Ливана и Сирии. Удар был нанесен вскоре после того, как антиасадовские силы вошли в город Аль-Кусайр (провинция Хомс), расположенный недалеко от одноименного пограничного перехода и использовавшийся для переброски оружия "Хизбалле" из Сирии, передает телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой". Силы "Хизбаллы" покинули Аль-Кусайр. И, судя по всему, ВВС ЦАХАЛа атаковали отступающий конвой "Хизбаллы" на сирийской территории, передает агентство Reuters. Источники Reuters сообщают, что в ночь на 8 декабря Аль-Кусайр покинули не менее 150 бронемашин с сотнями боевиков "Хизбаллы", которые направлялись в сторону Аль-Джусии, к границе с Ливаном. Потери "Хизбаллы" в результате удара израильских ВВС уточняются.

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