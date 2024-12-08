Источники: ночью ЦАХАЛ атаковал цели на юге Ливана

Ливанские источники сообщают, что в ночь на 8 декабря ЦАХАЛ нанес удары по целям в населенных пунктах Байт-Лайф и Дир-Сариан на юге Ливана, есть убитые и раненые.

Кроме того, ливанские источники сообщали ночью о мощном взрыве в Аль-Хиаме, на юге Ливана. ЦАХАЛ не комментирует.

Власти Ливана обвиняют Израиль в нарушении условий соглашения о прекращении огня.

Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", сообщил, что ВВС ЦАХАЛа атаковали пограничный пункт Аль-Джусия, в провинции Хомс, на границе Ливана и Сирии. Удар был нанесен вскоре после того, как антиасадовские силы вошли в город Аль-Кусайр (провинция Хомс), расположенный недалеко от одноименного пограничного перехода и использовавшийся для переброски оружия "Хизбалле" из Сирии, передает телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой". Силы "Хизбаллы" покинули Аль-Кусайр. И, судя по всему, ВВС ЦАХАЛа атаковали отступающий конвой "Хизбаллы" на сирийской территории, передает агентство Reuters. Источники Reuters сообщают, что в ночь на 8 декабря Аль-Кусайр покинули не менее 150 бронемашин с сотнями боевиков "Хизбаллы", которые направлялись в сторону Аль-Джусии, к границе с Ливаном. Потери "Хизбаллы" в результате удара израильских ВВС уточняются.