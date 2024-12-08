Внимание, розыск: пропал 37-летний Голан Барбивай из Ашкелона
время публикации: 08 декабря 2024 г., 11:20 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 12:19
Полиция просит помощи в розыске 37-летнего Голана Барбивая из Ашкелона. В последний раз его видели четыре дня назад, когда он выходил из своего дома. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 1.75, худощавого телосложения, темные короткие волосы. Описание одежды: скорее всего, спортивный костюм.
Мобильного телефона у него с собой не было.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6771490.