Внимание, розыск: пропал 37-летний Голан Барбивай из Ашкелона

Полиция просит помощи в розыске 37-летнего Голана Барбивая из Ашкелона. В последний раз его видели четыре дня назад, когда он выходил из своего дома. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.75, худощавого телосложения, темные короткие волосы. Описание одежды: скорее всего, спортивный костюм.

Мобильного телефона у него с собой не было.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6771490.