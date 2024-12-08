Министрам и депутатам от "Ликуда" запретили комментировать ситуацию в Сирии
время публикации: 08 декабря 2024 г., 11:13 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 11:13
В "Ликуде" отдали распоряжение министрам и депутатам воздержаться от каких бы то ни было самостоятельных заявлений по поводу ситуации в Сирии.
Единственное, что разрешается говорить депутатам и министрам: "Мы внимательно следим за происходящим на сирийской границе". Для любых дополнительных высказываний необходимо специальное разрешение.
"Во избежание недопониманий проясняем: запрет касается и записей в социальных сетях", – говорится в распоряжении руководства "Ликуда".
Это распоряжение последовало после того, как министр диаспоры Амихай Шикли призвал взять под контроль часть горы Хермон, находящуюся на сирийской территории.