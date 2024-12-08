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Израиль

Министрам и депутатам от "Ликуда" запретили комментировать ситуацию в Сирии

Сирия
Ликуд
время публикации: 08 декабря 2024 г., 11:13 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 11:13
Министрам и депутатам от "Ликуда" запретили комментировать ситуацию в Сирии
Yonatan Sindel/Flash90

В "Ликуде" отдали распоряжение министрам и депутатам воздержаться от каких бы то ни было самостоятельных заявлений по поводу ситуации в Сирии.

Единственное, что разрешается говорить депутатам и министрам: "Мы внимательно следим за происходящим на сирийской границе". Для любых дополнительных высказываний необходимо специальное разрешение.

"Во избежание недопониманий проясняем: запрет касается и записей в социальных сетях", – говорится в распоряжении руководства "Ликуда".

Это распоряжение последовало после того, как министр диаспоры Амихай Шикли призвал взять под контроль часть горы Хермон, находящуюся на сирийской территории.

Израиль
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