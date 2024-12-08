Министрам и депутатам от "Ликуда" запретили комментировать ситуацию в Сирии

В "Ликуде" отдали распоряжение министрам и депутатам воздержаться от каких бы то ни было самостоятельных заявлений по поводу ситуации в Сирии.

Единственное, что разрешается говорить депутатам и министрам: "Мы внимательно следим за происходящим на сирийской границе". Для любых дополнительных высказываний необходимо специальное разрешение.

"Во избежание недопониманий проясняем: запрет касается и записей в социальных сетях", – говорится в распоряжении руководства "Ликуда".

Это распоряжение последовало после того, как министр диаспоры Амихай Шикли призвал взять под контроль часть горы Хермон, находящуюся на сирийской территории.