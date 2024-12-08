ВВС ЦАХАЛа уничтожили склад вооружений "Хизбаллы" на юге Ливана

Самолеты ЦАХАЛа под руководством огневого центра 98-й дивизии нанесли удар по складу с оружием на юге Ливана в момент, когда там находились боевики "Хизбаллы". В ЦАХАЛе подчеркивают, что присутствие боевиков в этой зоне н только представляло угрозу безопасности Израиля, но и нарушало условия соглашения между Израилем и Ливаном.

По информации военных, в течение дня ЦАХАЛ также несколько раз обстреливал боевиков "Хизбаллы", вынуждая их отойти от границы.

"ЦАХАЛ продолжает соблюдать условия соглашения с Ливаном о прекращении огня, сохраняет свои силы на юге Ливана и продолжит действовать для устранения любой угрозы для Государства Израиля и его граждан", – говорится в сообщении ЦАХАЛа.