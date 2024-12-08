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Израиль

ВВС ЦАХАЛа уничтожили склад вооружений "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 08 декабря 2024 г., 21:40 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 21:40
ВВС ЦАХАЛа уничтожили склад вооружений "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Самолеты ЦАХАЛа под руководством огневого центра 98-й дивизии нанесли удар по складу с оружием на юге Ливана в момент, когда там находились боевики "Хизбаллы". В ЦАХАЛе подчеркивают, что присутствие боевиков в этой зоне н только представляло угрозу безопасности Израиля, но и нарушало условия соглашения между Израилем и Ливаном.

По информации военных, в течение дня ЦАХАЛ также несколько раз обстреливал боевиков "Хизбаллы", вынуждая их отойти от границы.

"ЦАХАЛ продолжает соблюдать условия соглашения с Ливаном о прекращении огня, сохраняет свои силы на юге Ливана и продолжит действовать для устранения любой угрозы для Государства Израиля и его граждан", – говорится в сообщении ЦАХАЛа.

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