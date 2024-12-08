Бывший главный раввин Службы тюрем получил 15 месяцев тюрьмы за подтасовки и мошенничество

Бывший главный раввин Службы тюрем Офер Моше Альмалиах приговорен к лишению свободы сроком 15 месяцев, условному заключению на восемь месяцев, штрафу в размере 50 тысяч шекелей и уплате в казну компенсации в размере 125 тысяч шекелей за хищение государственных средств госслужащим и мошенничество.

Общий объем ущерба от его деятельности составил 693 тысячи шекелей, причем 125 тысяч шекелей из этой суммы получили его родственники. Как сообщает "Исраэль а-Йом", раввин приписывал количество отработанных часов работникам мидраши (религиозного учебного заведения) и добавлял оплату за выходные дни, которые на самом деле не отрабатывались. Это происходило в 2018-2019 годах, когда он занимал должность главного раввина Службы тюрем.

Прокуратура требовала приговорить обвиняемого к 18 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 100 тысяч шекелей, однако суд принял во внимание утверждения защиты, что раввином двигал альтруизм – якобы он стремился улучшить условия труда подчиненных. Защита просила ограничиться шестью месяцами общественных работ.