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Израиль

ЦАХАЛ объявил о перехвате ракеты, летевшей из Йемена

Пресс-служба ЦАХАЛа
Йемен
Хуситы
время публикации: 08 декабря 2024 г., 06:09 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 06:13
ЦАХАЛ объявил о перехвате ракеты, летевшей из Йемена
AP Photo/Leo Correa

После 6 утра 8 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. Согласно официальному сообщению, ракета была перехвачена за пределами воздушного пространства Израиля.

Отмечается, что система раннего предупреждения о ракетном обстреле ("Цева адом") активирована не была, так как не было угрозы для граждан Израиля.

В центре страны рано утром было слышно эхо перехвата ракеты.

В ночь на 7 декабря также была перехвачена ракета, летевшая в сторону Израиля из Йемена.

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