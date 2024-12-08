ЦАХАЛ объявил о перехвате ракеты, летевшей из Йемена
время публикации: 08 декабря 2024 г., 06:09 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 06:13
После 6 утра 8 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. Согласно официальному сообщению, ракета была перехвачена за пределами воздушного пространства Израиля.
Отмечается, что система раннего предупреждения о ракетном обстреле ("Цева адом") активирована не была, так как не было угрозы для граждан Израиля.
В центре страны рано утром было слышно эхо перехвата ракеты.
В ночь на 7 декабря также была перехвачена ракета, летевшая в сторону Израиля из Йемена.