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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 8.12.2024: операции в Шхеме, около Туль-Карема и Рамаллы

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 08 декабря 2024 г., 07:10 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 07:13
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 8.12.2024: операции в Шхеме, около Туль-Карема и Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 8 декабря действовали в Шхеме (в Балате) и около Шхема (в Байт-Фурике), около Туль-Карема (в Анабте), около Рамаллы (в Шукбе, Сурде), в Калькилии (в районе Караан).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 8 декабря.

Израиль
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