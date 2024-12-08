Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 8.12.2024: операции в Шхеме, около Туль-Карема и Рамаллы
время публикации: 08 декабря 2024 г., 07:10 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 07:13
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 8 декабря действовали в Шхеме (в Балате) и около Шхема (в Байт-Фурике), около Туль-Карема (в Анабте), около Рамаллы (в Шукбе, Сурде), в Калькилии (в районе Караан).
Происходили вооруженные столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 8 декабря.