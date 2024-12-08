Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 8 декабря, температура понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 11-17 градусов, в Тель-Авиве – 14-21, в Хайфе – 16-20, в Эйлате – 15-25, в Беэр-Шеве – 11-21, в Мицпе-Рамоне – 13-20, на побережье Мертвого моря – 16-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-21, в Ариэле – 14-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-20, на Голанских высотах – 12-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градуса, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В понедельник-среду – температура немного повысится, переменная облачность.