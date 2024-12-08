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Израиль

Семье "холонского террориста" сообщили, что их дом в Сальфите будет разрушен

время публикации: 08 декабря 2024 г., 10:57 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 11:07
Семье "холонского террориста" сообщили, что их дом в Сальфите будет разрушен
Пресс-служба МАДА

Командование ЦАХАЛа уведомило семью террориста Амара Разака Камаля Удэ, убившего в августе двух израильтян в Холоне, что их дом в Сальфите будет разрушен. Соответствующее уведомление было подписано командующим Центральным округом ЦАХАЛа.

Семья террориста может подать апелляцию.

Утром 4 августа 2024 года в Холоне на улице Моше Даян был совершен теракт с применением холодного оружия. Террорист убил Рину Данив (66) и Авраама Сумихи (80), а также ранил еще двух человек, включая 69-летнего Шимона Данива, мужа Рины. Ранения средней тяжести также получил 26-летний Яаков Левертов. Террориста, которому было 35 лет, застрелил полицейский.

В ходе следствия было установлено, что террорист проехал в Израиль 1 августа через пограничный переход "Хизмэ" (рядом с иерусалимским районом Писгат-Зеэв) и находился незаконно на территории Израиля, выбирая место для нападения.

Израиль
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