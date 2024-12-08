Госпрокуратура потребовала отклонить требование спикера Кнессета по датам допроса Нетаниягу

Государственная прокуратура потребовала от окружного суда отклонить просьбу спикера Кнессета Амира Оханы согласовать с ним даты свидетельских показаний премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"Эта просьба лишена какой-либо юридической базы, и поэтому должна быть отклонена", – говорится в заключении прокуратуры.

Аналогичного мнения придерживается юридический советник Кнессета Сагит Афик. Она намерена представить в суд заключение, согласно которому закон, обязывающий согласовывать со спикером Кнессета даты свидетельских показаний депутатов, не распространяется на случаи, когда речь идет о депутатах, обвиняемых в уголовных преступлениях.

Напомним, что 6 декабря спикер Кнессета Амир Охана направил письмо Управлению судебной системы Израиля с требованием согласовать с ним даты свидетельских показаний премьер-министра. Эти показания должны начаться 10 декабря и проходить три раза в неделю с 10 утра до 16.