"Кан-11": ЦАХАЛ рассматривает возможность нанесения массированного удара в Йемене
время публикации: 08 декабря 2024 г., 22:46 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 23:20
В воскресенье, 8 декабря, телеканал "Кан-11" передал со ссылкой на свой источник в Иерусалиме, что в Израиле рассматривается нанесение массированного удара по хуситам в Йемене. Этот вопрос возник на повестке дня после того, как дважды в течение последних дней хуситы попытались обстрелять израильскую территорию баллистическими ракетами.
Источник телеканала отметил: в отличие от проиранской группировки "Исламское сопротивление в Ираке", которая приостановила свои атаки, хуситы продолжают попытки ракетных обстрелов, и поэтому возникла необходимость "подать им болезненный сигнал".
Израиль уже наносил удар по объектам хуситов в Йемене. Операция была проведена ВВС ЦАХАЛа 20 июля.
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