"Кан-11": ЦАХАЛ рассматривает возможность нанесения массированного удара в Йемене

В воскресенье, 8 декабря, телеканал "Кан-11" передал со ссылкой на свой источник в Иерусалиме, что в Израиле рассматривается нанесение массированного удара по хуситам в Йемене. Этот вопрос возник на повестке дня после того, как дважды в течение последних дней хуситы попытались обстрелять израильскую территорию баллистическими ракетами.

Источник телеканала отметил: в отличие от проиранской группировки "Исламское сопротивление в Ираке", которая приостановила свои атаки, хуситы продолжают попытки ракетных обстрелов, и поэтому возникла необходимость "подать им болезненный сигнал".

Израиль уже наносил удар по объектам хуситов в Йемене. Операция была проведена ВВС ЦАХАЛа 20 июля.