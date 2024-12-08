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Израиль

"Кан-11": ЦАХАЛ рассматривает возможность нанесения массированного удара в Йемене

Иран
Йемен
Хуситы
время публикации: 08 декабря 2024 г., 22:46 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 23:20
"Кан-11": ЦАХАЛ рассматривает возможность нанесения массированного удара в Йемене
Moshe Shai/FLASH90

В воскресенье, 8 декабря, телеканал "Кан-11" передал со ссылкой на свой источник в Иерусалиме, что в Израиле рассматривается нанесение массированного удара по хуситам в Йемене. Этот вопрос возник на повестке дня после того, как дважды в течение последних дней хуситы попытались обстрелять израильскую территорию баллистическими ракетами.

Источник телеканала отметил: в отличие от проиранской группировки "Исламское сопротивление в Ираке", которая приостановила свои атаки, хуситы продолжают попытки ракетных обстрелов, и поэтому возникла необходимость "подать им болезненный сигнал".

Израиль уже наносил удар по объектам хуситов в Йемене. Операция была проведена ВВС ЦАХАЛа 20 июля.

Израиль
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