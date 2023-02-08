adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
3 - 6°
Тель-Авив:
11 - 13°
Эйлат:
9 - 18°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.481 ₪ 3.738 ₪
Иерусалим:
3 - 6°
Тель-Авив:
11 - 13°
Эйлат:
9 - 18°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    В Израиле произошло новое землетрясение

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Израильтяне сообщают о новых подземных толчках
    AP Photo/Wally Santana

    В среду, 8 февраля, в 16:58 в Израиле произошло новое землетрясение. Оно ощущалось жителями многих израильских городов.

    Ведущие радиостанции "Кан Бет", работающие из Иерусалима, рассказали в прямом эфире о том, что слегка качаются предметы в студии.

    Министерство энергетики и институт геологии сообщили, что землетрясение имело магнитуду 3,3. Его эпицентр находился приблизительно в 20 км от Ариэля.

    adv_11 m_ar_1

    Ни в одном из израильских городов не было сигнала тревоги, предупреждающего о землетрясении. В Управлении тылом говорят, что система предупреждения не была задействована, поскольку землетрясение не представляло опасности для населения.

    adv_12 incontent_1

    Предыдущие землетрясение произошло в Израиле 7 февраля в 23:17, оно имело магнитуду 3,8.

    6 февраля израильтяне дважды ощущали отголоски сильных землетрясений на юге Турции. На этот раз речь идет о землетрясениях, эпицентр которых располагался на территории Израиля и Палестинской автономии.

    adv_13 m_ar_2

    Израиль находится в районе Сирийско-Африканского разлома, отличающемся высокой сейсмической активностью.

    adv_14 incontent_2

    Напомним, что наиболее разрушительным в современной истории Эрец-Исраэль было землетрясение 11 июля 1927 года в районе Иерусалима, когда погибли около 300 человек. За последние десятилетия самым сильным было землетрясение в районе Эйлата 22 ноября 1995 года (считается, что оно привело к гибели одного человека, умершего от сердечного приступа). В XXI веке самым сильным в Израиле было землетрясение 15 февраля 2008 года – магнитудой до 5,3, к серьезным разрушениям и жертвам это землетрясение не привело.

    adv_15 article_fenix_desk
    adv_16 article_fenix_mobile
    adv_17 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Февраля 2023
    В Израиле произошло землетрясение
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    17:32 С пятерых военнослужащих, избивших палестинских арабов, президентским указом снята судимость
    17:10 В Израиле произошло новое землетрясение
    16:16 Фаина Киршенбаум попросила суд отклонить гражданский иск против нее
    16:06 Расследование о крушении лайнера MH17 приостановлено, несмотря на улики против Путина
    15:59 85-летний ветеран американской журналистики Сеймур Херш объявил, что "Северные потоки" заминировали водолазы ВМС США
    15:25 Мири Регев объявила дату начала работы скоростного трамвая в Гуш-Дане
    14:58 Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон, он встретится с королем
    14:16 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 350-й день войны
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5