В среду, 8 февраля, в 16:58 в Израиле произошло новое землетрясение. Оно ощущалось жителями многих израильских городов.

Ведущие радиостанции "Кан Бет", работающие из Иерусалима, рассказали в прямом эфире о том, что слегка качаются предметы в студии.

Министерство энергетики и институт геологии сообщили, что землетрясение имело магнитуду 3,3. Его эпицентр находился приблизительно в 20 км от Ариэля.

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Ни в одном из израильских городов не было сигнала тревоги, предупреждающего о землетрясении. В Управлении тылом говорят, что система предупреждения не была задействована, поскольку землетрясение не представляло опасности для населения.

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Предыдущие землетрясение произошло в Израиле 7 февраля в 23:17, оно имело магнитуду 3,8.

6 февраля израильтяне дважды ощущали отголоски сильных землетрясений на юге Турции. На этот раз речь идет о землетрясениях, эпицентр которых располагался на территории Израиля и Палестинской автономии.

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Израиль находится в районе Сирийско-Африканского разлома, отличающемся высокой сейсмической активностью.

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Напомним, что наиболее разрушительным в современной истории Эрец-Исраэль было землетрясение 11 июля 1927 года в районе Иерусалима, когда погибли около 300 человек. За последние десятилетия самым сильным было землетрясение в районе Эйлата 22 ноября 1995 года (считается, что оно привело к гибели одного человека, умершего от сердечного приступа). В XXI веке самым сильным в Израиле было землетрясение 15 февраля 2008 года – магнитудой до 5,3, к серьезным разрушениям и жертвам это землетрясение не привело.