Подано обвинение против Даниэля Маргошина, задержанного после убийства в Тель-Авиве туристки из РФ

Подано обвинение против 33-летнего Даниэля Маргошина, задержанного по подозрению в убийстве в Тель-Авиве 36-летней туристки из России Елены Агаджанян.

Убийство было совершено 18 января 2024 года на улице Дизенгоф в Тель-Авиве.

В обвинительном заключении сказано, что Маргошин был знаком с жертвой и знал, где она жила. 18 января в 01:53 Маргошин вошел в соседний дом, поднялся на крышу дома, перебрался на балкон квартиры, где жила Агаджанян, и проник в жилое помещение через незапертую балконную дверь. Елена Агаджанян в это время спала, Даниэль Маргошин подошел к спящей и нанес несколько ударов ножом. Женщина проснулась и пыталась защищаться. Однако Маргошин убил ее, нанеся 31 ножевое ранение (в основном в шею и в лицо). Затем убийца покинул квартиру жертвы, вернулся около 6 утра и осуществил поджог, предварительное расплескав легковоспламеняющееся вещество (в том числе облив тело убитой женщины). При этом в подожженной квартире оставались домашние животные. Затем, забрав с места преступления нож, Маргошин поехал на автобусе в Иерусалим – в ходе следствия он говорил, что хотел помолиться у Стены Плача. Примерно в 17:30 около "Биньяней а-Ума" в Иерусалиме полицейские попытались задержать Маношина, который уже был объявлен в розыск, тот вытащил нож и собирался оказать сопротивление, тогда по нему был открыт огонь на поражение. Причем стрелять в подозреваемого пришлось дважды, так как он вновь пытался ударить полицейского ножом. Маргошин был тяжело ранен. Также пострадал случайный прохожий.

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Даниэль Маргошин обвиняется в убийстве при отягчающих обстоятельствах, покушении на убийство, поджоге и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

Ранее полиция публиковала следующие данные об этом преступлении: утром 18 января на горячую линию 100 полиции Израиля поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу улица Дизенгоф, 142, в Тель-Авиве. На место происшествия прибыли полицейские, которые обнаружили тело женщины со следами ножевых ранений в сгоревшей квартире. Через несколько часов была установлена личность подозреваемого, 34-летнего жителя Тель-Авива, который скрылся с места происшествия. Следствию стало известно, что подозреваемый был близко знаком с жертвой. Было установлено, что после убийства женщины и поджога квартиры подозреваемый сел на автобус, следовавший в Иерусалим. В районе центрального автовокзала в Иерусалиме значительные силы полиции встретили подозреваемого для его задержания, однако он попытался оказать сопротивление, угрожая ножом. По преступнику был открыт огонь на поражение. Он получил тяжелое ранение и под охраной был доставлен в больницу. После стабилизации состояния раненого он был помещен под стражу, его арест продлевался мировым судом в Тель-Авиве.

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