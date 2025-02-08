Освобождение заложников Эли Шараби, Ора Леви и Охада Бен-Ами. Хронология

В субботу, 8 февраля, около 10:00, начался пятый этап сделки по "обмену пленными" между Израилем и ХАМАСом. В рамках этого этапа ХАМАСом должны быть освобождены Эли Шараби, Ор Леви и Охад Бен-Ами.

ХРОНОЛОГИЯ

10:30

Машины "Красного Креста" прибыли в Дир аль-Балах. В Дир аль-Балахе собрались сотни боевиков ХАМАСа. Автомобили "Красного Креста", подъезжавшие к месту передачи заложников, были окружены плотной толпой "зрителей".

09:40

Автомобили "Красного Креста" направляются к месту передачи заложников в Дир аль-Балахе. ХАМАС готовится к "церемонии" передачи заложников "Красному Кресту", которая должна состояться в 10:00.В Дир аль-Балахе собрались десятки боевиков ХАМАСа. Площадь оцеплена, но за спинами боевиков стоят "зрители", в основном, мужчины и дети.

ВВС ЦАХАЛа завершили подготовку к приему похищенных, возвращающихся в Израиль из сектора Газы.

ОСВОБОЖДАЕМЫЕ ЗАЛОЖНИКИ

Эли Шараби, 56 лет (из Беэри). Жена Эли Шараби, Лиана, и две дочери, Ноя (16) и Яэль (13), были убиты в результате нападения ХАМАСа 7 октября. Также был похищен и, судя по имеющимся сведениям, убит его брат Йоси. После освобождения Эли встретят его сестра и мать.

Ор Леви, 34 года (из Гиватаима, похищен с фестиваля "Нова"). Жена Ора Леви, Эйнав, была убита на фестивале "Нова" 7 октября, дома остался трехлетний сын Альмог. Ора встретит его мать.

Охад Бен-Ами, 56 лет (из Беэри). Жена Охада Бен-Ами, Раз, была похищена из кибуца Беэри и позднее освобождена в результате сделки в ноябре 2023 года. У супругов три дочери.