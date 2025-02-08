Выполняя условия сделки, ЦАХАЛ покинет ось Нецарим

В соответствии с условиями соглашения с ХАМАСом об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газы, в ночь на воскресенье, 9 февраля, израильские войска покинут последние занимаемые позиции на оси Нецарим, после чего ЦАХАЛ останется только в буферной зоне и на линии Филадельфийского коридора.

Ось Нецарим была занята ЦАХАЛом 15 месяцев назад после того, как 36-я дивизия прорвалась по оси Нецарим к морю и встретилась с силами 162-й дивизии, двигавшейся с берега. Таким образом, после отвода войск израильских военнослужащих на северной части сектора Газы не останется.

Отметим, что ЦАХАЛ не комментирует на данном этапе ни сообщения об отводе войск с оси Нецарим, ни сообщения о возможном приказе политического руководства заморозить выполнение этого пункта соглашения в связи с тем, что трое заложников, освобожденных в субботу, находятся в состоянии крайнего истощения.