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Израиль

Выполняя условия сделки, ЦАХАЛ покинет ось Нецарим

Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 08 февраля 2025 г., 21:37 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 22:05
Выполняя условия сделки, ЦАХАЛ начнет покинет ось Нецарим
Ali Hassan/Flash90

В соответствии с условиями соглашения с ХАМАСом об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газы, в ночь на воскресенье, 9 февраля, израильские войска покинут последние занимаемые позиции на оси Нецарим, после чего ЦАХАЛ останется только в буферной зоне и на линии Филадельфийского коридора.

Ось Нецарим была занята ЦАХАЛом 15 месяцев назад после того, как 36-я дивизия прорвалась по оси Нецарим к морю и встретилась с силами 162-й дивизии, двигавшейся с берега. Таким образом, после отвода войск израильских военнослужащих на северной части сектора Газы не останется.

Отметим, что ЦАХАЛ не комментирует на данном этапе ни сообщения об отводе войск с оси Нецарим, ни сообщения о возможном приказе политического руководства заморозить выполнение этого пункта соглашения в связи с тем, что трое заложников, освобожденных в субботу, находятся в состоянии крайнего истощения.

Израиль
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