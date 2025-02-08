Провал в зоне строительства легкого метро в Тель-Авиве, часть улиц перекрыта

На дороге в районе пересечения улиц Ибн Гвироль и Каплан в Тель-Авиве образовался провал дорожного покрытия, связанный со строительством легкого метро и обильными дождями, выпавшими в последние дни.

В связи с этим движение транспорта перекрыто в обоих направлениях на участке между улицами Шауль а-Мелех и Карлибах, а также на улице Хуберман в восточном направлении.

Перекрыто движение на запад от улицы Каплан до Дизенгоф, остается открытым поворот с Каплан на Ибн Гвироль направо в северном направлении.

На месте происшествия работают крупные силы полиции, которые занимаются регулированием движения, для облегчения заторов были внесены корректировки в работу светофоров. Водителей просят следовать указаниям полицейских и использовать альтернативные маршруты.

Компания NTA ведет работы по устранению провала, ожидается, что работы займут всю ночь.