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Израиль

Внимание, розыск: пропал 33-летний Орэль Асайяг

время публикации: 08 февраля 2025 г., 06:01 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 07:04
Внимание, розыск: пропал 33-летний Орэль Асайяг
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 33-летнего Орэля Асайяга. В последний раз его видели утром 7 февраля в районе Кирьят-Аты. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: рост 1.70, худощавый, каштановые волнистые волосы. Описание одежды: армейские брюки, серая рубашка, серая кепка. Носит очки. В собой был серый рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-8464403.

Израиль
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