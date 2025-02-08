Внимание, розыск: пропал 33-летний Орэль Асайяг

Полиция Израиля просит помощи в розыске 33-летнего Орэля Асайяга. В последний раз его видели утром 7 февраля в районе Кирьят-Аты. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: рост 1.70, худощавый, каштановые волнистые волосы. Описание одежды: армейские брюки, серая рубашка, серая кепка. Носит очки. В собой был серый рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-8464403.