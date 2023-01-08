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    В Израиле

    Гольдкнопф потребовал от Регев прекратить работы на железной дороге по субботам

    время публикации: | последнее обновление:
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    Ицхак Гольдкнопф 
    Olivier Fitoussi/Flash90     Мири Регев
    Yonatan Sindel/Flash90

    Министр строительства Ицхак Гольдкнопф ("Яадут а-Тора") направил письмо министру транспорта Мири Регев ("Ликуд") с требованием прекратить работы на железной дороге по субботам.

    "Мне сообщили, что компания "Ракевет Исраэль" проводит по субботам работы на железнодорожном полотне в Тель-Авиве между развязками Роках и а-Алаха. Эти работы проводятся не для спасения жизни. Насколько я понимаю, эти работы – результат соглашений в предыдущей коалиции. В коалиционных соглашениях этого правительства было договорено, что эти работы прекратятся. Мы не сможем смириться с данной ситуацией", – пишет Гольдкнопф.

    Как сообщает "Кан", в министерстве транспорта отклонили требование Гольдкнопфа. "Работы будут продолжаться", – заявляют в минтрансе.

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    В коалиционных соглашениях между "Ликудом" и "Яадут а-Тора" упоминается, что представитель главного раввината примет участие в работе комиссии по предоставлению разрешений на деятельность по шаббатам. Однако, как заявляют в "Яадут а-Тора", Гольдкнопф не полагается на эту комиссию, и требует отмены уже принятых решений о работе по шаббатам. 

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    Ури Кейдар, генеральный директор организации "Свободный Израиль" заявил: "Мы не должны позволять представителям ребе из Гура наносить ущерб общественному транспорту и экономике страны".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 4 Января 2023
    Коалиционное соглашение между "Ликудом" и "Яадут а-Тора". Русский перевод
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 1 Января 2023
    Новый министр строительства Ицхак Гольдкнопф вступил в должность
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