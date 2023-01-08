Гольдкнопф потребовал от Регев прекратить работы на железной дороге по субботам

Министр строительства Ицхак Гольдкнопф ("Яадут а-Тора") направил письмо министру транспорта Мири Регев ("Ликуд") с требованием прекратить работы на железной дороге по субботам.

"Мне сообщили, что компания "Ракевет Исраэль" проводит по субботам работы на железнодорожном полотне в Тель-Авиве между развязками Роках и а-Алаха. Эти работы проводятся не для спасения жизни. Насколько я понимаю, эти работы – результат соглашений в предыдущей коалиции. В коалиционных соглашениях этого правительства было договорено, что эти работы прекратятся. Мы не сможем смириться с данной ситуацией", – пишет Гольдкнопф.

Как сообщает "Кан", в министерстве транспорта отклонили требование Гольдкнопфа. "Работы будут продолжаться", – заявляют в минтрансе.

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В коалиционных соглашениях между "Ликудом" и "Яадут а-Тора" упоминается, что представитель главного раввината примет участие в работе комиссии по предоставлению разрешений на деятельность по шаббатам. Однако, как заявляют в "Яадут а-Тора", Гольдкнопф не полагается на эту комиссию, и требует отмены уже принятых решений о работе по шаббатам.

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Ури Кейдар, генеральный директор организации "Свободный Израиль" заявил: "Мы не должны позволять представителям ребе из Гура наносить ущерб общественному транспорту и экономике страны".