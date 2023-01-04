Коалиционное соглашение между "Ликудом" и "Яадут а-Тора". Русский перевод

28-29 декабря 2022 года партия "Ликуд" подписала коалиционные соглашения с партиями "Ноам", "Ционут Датит", "Оцма Йегудит", ШАС и с блоком "Яадут а-Тора", состоящим из партий "Дегель а-Тора" и "Агудат Исраэль", сформировав тем самым 37-е правительство Израиля.

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию перевода основных положений коалиционных соглашений с каждой из партий.

Ранее были опубликованы переводы> основных пунктов коалиционного соглашения между "Ликудом" и партиями "Ционут Датит" и "Оцма Йегудит".

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Публикация перевода оглашения с партией "Ноам" не планируется, так как оно касалось исключительно определения должности и сферы полномочий председателя партии Ави Маоза.

Сегодня публикуется коалиционное соглашение "Ликуда" с блоком "Яадут а-Тора" во главе с Ицхаком Гольдкнопфом и Моше Гафни. В публикации положения сгруппированы по темам без нумерации, содержащейся в исходном документе.

Некоторые пункты повторяются, в полной мере или частично, в соглашениях с разными партиями коалиции. Особенно это касается партий "Ционут Датит" и "Оцма Йегудит", которые шли на выборы в Кнессет 25-го созыва единым блоком (включая также партию "Ноам").

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Отметим, что отдельные параграфы коалиционного соглашения между "Яадут а-Тора" и "Ликудом" публиковались в израильских СМИ и вызвали общественный резонанс. Сайт NEWSru.co.il писал об этом. Однако до сих пор никем не публиковался русский перевод текста этого соглашения.

КОАЛИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПАРТИЯМИ "ЛИКУД" И "ЯАДУТ А-ТОРА"

Согласованные законы

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- Пакет законов и поправок к законам, включая основные законы, направленных на упорядочивание отношений между ветвями власти и их полномочий, включая отношения между Кнессетом и правительством с одной стороны, и судебной системой и Верховным судом – с другой стороны, и систему назначения судей. Утверждение Основного закона о законотворчестве и параграфа о преодолении вето БАГАЦа. Пакет законов получит максимальный приоритет перед другими законами в любом случае и при любых обстоятельствах на всем протяжении процесса утверждения.

- Утверждение Основного закона изучения Торы (изучение Торы является основой наследия еврейского народа) до утверждения государственного бюджета на 2023 год и утверждение поправок закона о военной службы для урегулирования статуса учеников йешив с согласия всех фракций коалиции. Фракция "Яадут а-Тора" подчеркивает, что данный вопрос должен был быть урегулирован еще до формирования коалиции, однако учитывая процедурные необходимости, было согласовано, что оба закона будут утверждены до принятия бюджета на 2023 год.

- Возвращение к статусу-кво до 2000 года в вопросе возможности проведения общественных мероприятий и учебы с гендерным разделением. Принятие поправки к закону о запрете дискриминации, исключающей из него мероприятия, очевидным образом предназначенные для религиозного населения. Разрешение частному бизнесу отказывать в предоставлении услуги или товара на основании религиозных убеждений, при условии, что речь не идет об уникальном товаре или услуге, и что в ближайших географических окрестностях можно получить такой же товар или услугу по тем же ценам.

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- Правительство внесет поправку к закону о раввинатских судьях, передающую дисциплинарные полномочия от омбудсмена судебной системы омбудсмену раввинатских судов, должность которого будет создана и которую займет раввинатский судья в отставке.

- Правительство отменит реформу кашрута и закон будет изменен в соответствии с позицией Главного раввината и с согласия всех фракций коалиции.

- Правительство примет закон, уполномочивающий директоров больниц запрещать пронос квасного в дни Песаха.

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- В свете необходимости реализации сути Закона о возвращении и обеспечения репатриации евреев в Израиль, а также в свете характеристики алии последних лет и в свете проблем и лазеек, которые создает параграф о внуках в Законе о возвращении, и с учетом необходимости предотвращения ассимиляции в Израиле и предотвращения злоупотребления правами, предоставляемыми государством, репатриантами, которые возвращаются в страну исхода вскоре после репатриации, до утверждения государственного бюджета на 2023 год должны быть утверждены поправки к закону, необходимые для проведения надлежащей политики репатриации. Формат поправок будет утвержден в течение 60 дней.

- Правительство законодательно урегулирует образ найма и статус нянечек в яслях, находящихся под надзором государства, и выделит для этого необходимые средства.

- Правительство будет продвигать закон о метро и рассмотрит изменение маршрута пролегания метро с тем, чтобы облегчить доступ к нему городам и населенным пунктам, расположенным по соседству, таким как Рош а-Аин и Бней-Брак. Упор должен делаться на эффективное взаимодействие метро с другими транспортными системами, такими как железные дороги.

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- Закон о введении сбора за въезд в Гуш-Дан в часы-пик будет отменен.

- Изменение закона о Земельном управлении в пунктах, касающихся состава Совета Земельного управления. Предоставление председателю Совета (министр строительства) права назначения пятерых представителей общественности (периферии, молодежи и т.д.) Введение в совет представителя ультраортодоксального сектора на том же основании, что и представителя арабского сектора. Соответствующие изменения в различных органах проектирования и застройки для представления всех групп населения

- Поправка к закону о медицинских специальностях, разрешающая признавать дипломы профессиональной подготовки, выдаваемые учреждениями по профессиональной подготовке для программ обучения и практической стажировки, схожей с обучением на первую академическую степень для специалистов помогающих профессий (логопед, эрготерапевт и т.д.), позволяющих им заниматься профессиональной деятельностью в рамках учебных заведений и в рамках общины без наличия академической степени.

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- Урегулирование профессии арт-терапевта, позволяющее лицам окончившим эквивалентную программу обучения в объеме часов обучения и стажировки, сопоставимом с первой академической степенью, пройти обучение в объеме часов обучения и стажировки, сопоставимом со второй академической степенью, чтобы получить диплом арт-терапевта.

Бюджет – общее

- В Основной закон о народном хозяйстве будет внесено ограничение, требующее утверждения законов с бюджетными последствиями на сумму более 50 миллионов шекелей большинством в 61 голос. Данное правило не будет распространяться на правительственные законопроекты.

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Иностранные дела

- Углубление и расширение партнерства со странами, подписавшими "Авраамовы соглашения" при сотрудничестве всех министерств правительства.

- Продвижение дополнительных мирных соглашений с целью завершения израильско-арабского конфликта.

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- Продвижение отмены виз со стороны США.

Военнослужащие, ЦАХАЛ, альтернативная служба

- Правительство повысит денежное довольствие военнослужащих ЦАХАЛа на 20% с упором на повышение довольствия служащих в боевых частях, с тем, чтобы их довольствие в последние полгода службы было равно минимальной зарплате.

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- Правительство примет меры по повышению стипендий демобилизованным военнослужащим и прошедшим альтернативную службу, включая обеспечение бесплатных подготовительных курсов для поступающих в вузы, оплату 100% стоимости учебы имеющим право на участие в программе "От военной формы к учебе" ("ми-мадим ле-лимудим"), и обеспечение года бесплатной учебы в вузе за каждый год службы для всех военнослужащих.

- Правительство будет продвигать позитивную дискриминацию демобилизованных военнослужащих на медицинских, юридических, аудиторских, инженерных и компьютерных факультетах израильских вузов.

- Правительство обеспечит урегулирование вопросов лечения, реабилитации и социальной помощи инвалидам ЦАХАЛа, страдающим от пост-травматического синдрома из-за участия в боевых действиях и аварий на учениях, включая помощь в трудоустройстве, жилищных условиях и т.д.

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Финансы, экономика, соцобеспечение, здравоохранение, занятость

- Замораживание подорожаний электричества, воды и муниципального налога (с возмещением недополученного налога муниципалитетам). Также будут рассмотрены возможность замораживания цен на бензин и на товары, цены на которые контролируются государством.

- Правительство откроет израильский рынок для широкой конкуренции.

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- Правительство отменит акциз на сладкие напитки и на одноразовую посуду.

- Правительство будет продвигать отмену стандартов для продукции, имеющей стандарт Европейского союза.

- Правительство обеспечит создание единого центра, в котором малые бизнесы и самозанятые смогут получить все необходимые документы и лицензии в жесткие сроки и посредством удаленного обращения через цифровую правительственную платформу.

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- Правительство расширит трудовые дотации (отрицательный подоходный налог) и увеличит количество льготных единиц подоходного налога для работающих семей с детьми на 0,5 дополнительной единицы.

- В рамках борьбы с бедностью правительство внесет в бюджетную базу министерства внутренних дел не менее 1 миллиарда шекелей в год на распределение продуктовых карт для покупки продуктов питания и товаров первой необходимости. Карты будут распределяться в соответствии с критериями, установленными для данного повода в период пандемии коронавируса.

- Правительство расширит поддержку некоммерческих организаций, занимающихся распределением продуктовых корзин, талонов или карт для покупки продуктов питания в предпраздничные периоды. Бюджет – не менее 100 млн шекелей.

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- Тариф на ученика в проекте помощи интернатам со стороны министерства социального обеспечения составит 1200 шекелей в месяц на постоянной основе.

- Все программы министерства социального обеспечения для проблемных подростков будут распределяться равномерно, в том числе – для ультраортодоксального населения.

- Правительство примет меры по созданию молодежной деревни для девушек и молодежной деревни для юношей из ультраортодоксальных семей, находящихся в группе риска, по той же модели, по которой действуют существующие молодежные деревни для общего населения.

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- Правительство рассмотрит возможности поддержки страдающих целиакией, включая меры по субсидированию безглютеновой продукции, контроль цен, выдачу талонов на покупку и т.д.

- Правительство уравняет свое участие в предоставлении религиозных услуг к своему участию в предоставлении услуг в сфере образования и социальной помощи (то есть 75% государство/25% муниципалитет).

- Правительство будет продвигать, в том числе законодательными методами, облегчение бюрократии при получении жилищных ссуд и их реструктуризации, включая дигитализацию процессов, смягчение условий страхования жизни, сокращение сроков снятия залогов и приведения критериев в соответствие с характеристиками различных групп населения.

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- Будет рассмотрена возможность внесения изменения в инструкции Банка Израиля с тем, чтобы позволить получение ссуды для любых целей под залог недвижимого имущества в размере до 70% стоимости имущества.

- Продление решения 3268 о представительстве ультраортодоксального населения в органах власти и общественных организациях до 2028 года, с увеличением квоты в 7% на 1% в год до 2027 года. Также в постановлении будут прописаны поощрения за выполнение и/или санкции за невыполнение.

- Выделение 15 млн шекелей на пятилетнюю программу интеграции лучших представителей ультраортодоксальной общины на государственной службе в духе решения 869 о создании управленческого резерва для госслужбы, и на выделение под них целевых ставок.

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- Проверка возможности признания профессиональных дипломов, выдаваемых в том числе главным раввинатом (раввины, раввинатские судьи) и женскими религиозными учреждениями (семинарами) равноценными диплому об общем высшем образовании для нужд участия в тендерах на занятие должностей на государственной или муниципальной службе, требующих академической степени. Также предлагается принять 5-летний стаж по профессии равнозначным академической степени. Признание высшего религиозного образования. Адекватное представительство ультраортодоксального сектора в советах директоров государственных компаний, статуторных ведомств и советах статуторных управлений.

- Правительство примет меры по укреплению системы здравоохранения, включая выделение ресурсов и помощи общественным больницам. Правительство уравняет финансирование общественных больниц с финансированием государственных больниц во всех аспектах, включая финансирование строительство бронированного отделения экстренной медицины в случае необходимости.

Структурные реформы

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- Меры по увеличению конкуренции на финансовом рынке, по сокращению централизации на рынке продуктов питания, по сокращению излишней регуляции.

- Продвижение Закона о метро и Закона о национальных инфраструктурах, продвижение скоростного железнодорожного сообщения и строительство вспомогательного международного аэропорта.

- Ускорение процессов проектирования, продвижение новых моделей продажи земельных участков под застройку, продвижение проектов долгосрочной аренды, сотрудничество с органами местной власти с целью более сбалансированного распределения муниципального налога с бизнесов.

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- Повышение эффективности работы общественного сектора, включая реформы в сфере отношений работника и работодателя, реформы в сфере организованной работы, приватизацию Ашдодского порта и повышение эффективности работы судов.

Государственное управление, право, безопасность

- Передача права выбора юридического советника в министерствах и ведомствах генеральному директору соответствующего министерства или ведомства.

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- Правительство примет меры по борьбе с подстрекательством и расизмом, направленным против религиозного и ультраортодокскльного населения, по мере необходимости – путем внесения изменений в законодательство.

- Институт судебной медицины будет работать так же, как в 2020 году (т.е. будет закрыт по субботам. Прим. редакции). При этом правительство расширит часы работы института в будние дни, и позаботится об открытии филиала института на севере страны.

- Правительство позаботится об усилении охраны на Масличной горе.

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- Правительство обеспечит укрепление статуса раввинатских судов и позаботится об уравнивании условий в них с условиями в гражданской судебной системе.

- Возвращение раввинатским судам полномочий в вопросах финансового права при согласии обеих сторон, без необходимости в дальнейшем утверждении постановления в окружном суде.

- В течение 9 месяцев постановления гражданско-процессуального кодекса будут уравнены в статусе с постановлениями процессуального кодекса для раввинатских судов в вопросе надзора комиссии Кнессета по законодательству и праву.

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- Правительство утвердит пятилетний план социо-экономического развития ультраортодоксальной общины, который будет утвержден одновременно с бюджетом 2023 года.

Репатриация и гиюр

- Правительство увеличит бюджеты министерства алии и интеграции с целью использования сложившейся ситуации для увеличения репатриации в Израиль.

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- Расширение системы государственного гиюра и обеспечение его доступности для желающих, с учетом позиции главных раввинов Израиля. Выделение бюджета на субсидии дотации студентам, проходящим государственный гиюр.

- Продвижение реформы профессионального лицензирования с целью облегчить репатриантам возможность продолжать работать по специальности, полученной в стране исхода.

- Правительство выделит 15 миллионов шекелей в год сети независимого образования для организации инициатив для детей новых репатриантов и детей второго поколения.

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- Если в населенном пункте есть одно учебное заведение сети независимого образования и одно учебное заведение государственного-ультрарелигиозного образования, каждое из них будет иметь статус "единственного учебного заведения" для вопросов субсидирования подвозок.

- Будут рассмотрены полномочия комиссии по лицензированию малых учебных заведений. До тех пор лицензирование будет осуществляться по правилам, действовавшим до 2018 года.

- Все школы сети независимого образования и сети "Мааян а-Хинух" присоединятся к реформам "Офек Хадаш" и "Оз ле-Тмура", начиная с ближайшего учебного года, и получат соответствующее финансирование. Коллективные трудовые соглашения, действующие в государственных школах, будут распространены и на учителей в школах сетей. 60% требуемого дополнительного финансирования будет включено в бюджет 2023 года, дополнительные 40% – в бюджеты 2024 и 2025 годов.

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- Правительство, руководствуясь принципом равенства всех детей, создаст комиссию с участием представителей всех систем образования с целью устранения неравенства, которая завершит работу до утверждения бюджета на 2023 год.

Образование

- Укрепление государственной системы образования, продвижение единой стандартной образовательной базы, включающей ТАНАХ, историю, математику, английский, естествознание, литературу и обществоведение, с упором на усиленное преподавание английского в начальных школах государственной системы образования и углубление преподавания истории сионизма и наследия всех еврейских общин.

adv_41 m_ar_26

- Отмена решения предыдущего правительства об исключении гуманитарных наук из числа предметов, преподающихся на аттестат зрелости.

- Возобновление школьных поездок в Польшу.

- Обеспечение бесплатного образования с 0 до 3 лет.

adv_42 m_ar_27

- Продвижение Ариэльского университета как исследовательского и преподавательского центра, включая компенсацию его неучастия в программах сотрудничества с Европейским союзом и странами Азии.

- Продвижение равноправия в образовании во всех группах населения.

- Выделение бюджета на финансирование "ячеек Торы" (גרעינים תורניים).

adv_43 m_ar_28

- В течение 30 дней будет сформирована группа по изменению механизмов субсидирования йешив, рекомендации которой будут представлены в течение 90 дней.

- Бюджет, выделяемый на неженатого ученика йешивы, будет не менее 653 шекелей, а женатого – 1175,4 шекеля, с привязкой к индексу цен. Финансирование будет внесено в бюджетную базу.

- Сохранение независимости, особого статуса и пропорционального финансирования ультраортодоксального образования всех видов (включая образовательные сети, школы с ограниченным преподаванием базовых предметов, и школы государственного-религиозного образования) в рамках государственной системы образования.

adv_44 m_ar_29

- Продление действия постановлений касательно освобождения образовательных учреждений от преподавания базовых предметов, и их финансирования, от 2017 года.

- Предоставление приоритета строительству школ, детских садов и яслей для ультраортодоксального сектора с целью сокращения разрыва с общим населением. Включение в пятилетнюю программу строительства школ дополнительно 700 классов в год для ультраортодоксального сектора.

- Если будет принято решение о государственном финансировании образования от 0 до 3 лет, оно будет распределяться равномерно на все учреждения для всех групп населения.

adv_45 m_ar_30

- Критерии на получение дотаций и субсидий при оплате яслей, детских садов и групп продленного дня могут быть изменены только с согласия всех фракций коалиции.

- Реформа центров технологической подготовки будет включать в себя создание учебных заведений для ультраортодоксального населения, для чего будут внесены соответствующие поправки.

- Критерии любой реформы центров технологической подготовки будут такими, чтобы реформа распространялась на женские учебные заведения (семинары). Будет сделан упор на устранение препятствий , связанных с характером процесса обучения в ультрарелигиозном секторе.

adv_46 m_ar_31

- Правительство рассмотрит возможность отмены постановления, разрешающего министру просвещения лишать финансирования учебные заведения, не преподающие базовые предметы.

- Министерство просвещения обеспечит равное распределение средств между всеми молодежными организациями, с тем, чтобы бюджет молодежных организаций был уравнен с бюджетом молодежных движений, и внесен в базу бюджета.

- Министерство просвещения продолжит поддерживать деятельность сети образовательных учреждений движения ХАБАД "Ханох ле-Ноар", и ее расширения на дополнительные возраста.

adv_47 m_ar_32

- Правительство поможет образовательным учреждениям в реализации обеспечения доступа для лиц с ограниченными возможностями.

- Министерство просвещения не будет блокировать финансирование учебного заведения по итогам аудита до проведения слушания для директора заведения, и без санкции генерального директора министерства.

- Министерство просвещения будет признавать в качестве эквивалента академической степени для нужд зарплатной сетки для учителей обучение на диплом и курсы повышения квалификации в женских образовательных учреждениях (семинарах).

adv_48 m_ar_33

- Правительство рассмотрит увеличение бюджета на обучение мужчин в колледжах по подготовке преподавательского состава.

- Министерство просвещения пересмотрит методы расчета субсидий, основанных на социо-экономических кластерах, с тем, чтобы оказать помощь социально-слабым кварталам сильных городов и социально-слабым населенным пунктам сильных региональных советов.

- Будет сохранена и укреплена педагогическая независимость сетей независимого образования и "Мааян а-Хинух". Сети получат собственный статус в министерстве просвещения, и не будут подчиняться управлению государственного-ульраортодоксального образования. Будет заново рассмотрено решение предыдущего правительства о предоставлении административной гибкости директорам школ.

adv_49 m_ar_34

- В течение 30 дней будет создана комиссия по урегулированию вопроса школьных подвозок с участием представителей министерств транспорта, просвещения и финансов. Рекомендации будут представлены правительству в течение 60 дней.

- Правительство изменит критерии, ограничивающие помощь ультраортодоксальным женщинам в программах профессиональной подготовки.

- Выделение 15 миллионов шекелей на стипендии обучающимся в центрах технологической подготовки.

adv_50 m_ar_35

Транспорт, инфраструктура и развитие периферии

- Продвижение многолетнего проекта скоростных поездов от Кирьят-Шмоны до Эйлата, включая выделение средств на проектирование и на реализацию по завершении проектирования.

- Утверждение закона о метро, дающего правительству и исполнительным органам инструменты для реализации проекта в установленные сроки. Продвижение закона о финансировании строительства метро до завершения зимней сессии Кнессета.

adv_51 m_ar_36

- Создание правительственной комиссии по устранению барьеров в сфере транспорта, и по ускорению планирования и реализации крупных транспортных проектов.

- Правительство будет поощрять и стимулировать переход на альтернативные виды транспорта с упором на электрический транспорт.

- Увеличение субсидирования проезда на общественном транспорте для студентов.

adv_52 m_ar_37

- Продвижение транспортных проектов, соединяющих юг и север с центром страны.

- Инвестиции в инфраструктуру в населенных пунктах, деревнях, городах и кварталах, в которых есть необходимость в этом.

- Ускорение завершения проектов по превращению Негева и Галилеи в центры биотехнологий и продвинутой сельскохозяйственной промышленности. Завершение проектов по переводу ЦАХАЛа и центра кибербезопасности в Негев.

adv_53 m_ar_38

- Завершение приватизации Ашдодского порта.

- Утверждение закона о национальных инфраструктурах, определяющего десять проектов, на которые будут действовать особые порядки регуляции с целью сокращения графиков работы.

- Продвижение создания вспомогательного международного аэропорта и приватизация и расширение аэропорта Хайфы.

adv_54 m_ar_39

- Создание университета в Галилее и продвижение генераторов экономического роста в Негеве и Галилее.

- Правительство разработает комплекс решений для проблем с общественным транспортом в населенных пунктах с низкой долей владельцев автотранспорта, и сделает приоритетной целью соединение периферии с центром с помощью общественного транспорта.

- Министерства транспорта и финансов рассмотрят увеличение субсидирования общественного транспорта на периферии и возможность распространения на населенные пункты 1-2 социоэкономических кластеров, не имеющие статуса периферийных, действия кода скидки 99 (месячный проездной в радиусе 40 километров за 99 шекелей в месяц вместо 225 шекелей в месяц).

adv_55 m_ar_40

- Министерство транспорта изучит возможности распространения оптимизации задним числом оплаты проезда, как это сделано в мобильных приложениях, на другие средства оплаты проезда, включая проездные "Рав-Кав". Также будет рассмотрена возможность продления действия суточного проездного, купленного в пятницу, на вечер субботы.

- Министерства транспорта и экономики запустят совместную программу подготовки водителей автобусов и грузовиков с упором на группы населения с низким участием на рынке рабочей силы. Программа будет включать субсидирование подготовки, стипендии и бонусы за стаж. Также будет создана группа по проверке возможности сокращения срока подготовки и облегчения бюрократических процессов.

- Правительство будет продвигать увеличение скидок на проезд в общественном транспорте для студентов. Ученики йешив и колелей старше 18 лет смогут получать студенческую скидку на срок до пяти лет.

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- Замминистра транспорта подготовит пятилетний план развития общественного транспорта и улучшения транспортной инфраструктуры в населенных пунктах с низкой долей владельцев автомобилей.

- Решение правительства 1854 от 2022 года о создании региональных транспортных управлений будет заморожено во всем, что касается работы по субботам, до его повторного рассмотрения с участием замминистра транспорта от фракции "Яадут а-Тора".

- Министерство транспорта примет меры по улучшению инфраструктур, включая расширение и добавление подъездных дорог к населенным пунктам, доступ к которым не соответствует существующим требованиям.

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- Правительство проверит возможность включения социальной периферии в районы национального предпочтения

- Продвижение выработки электричества с помощью фотовольтовых элементов, устанавливаемых на крышах в застроенной местности. Помощь муниципалитетам, заинтересованным в создании микроэлектростанций, основанных на накоплении энергии.

Жилье и строительство

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- Определение преодоления жилищного кризиса как приоритетной задачи правительства.

- Продвижение реформы по сокращению бюрократии в сфере строительства и жилищного хозяйства, поощрение муниципалитетов, строительство инфраструктуры с целью строительства 300 тысяч единиц жилья, использование тендеров для проектов в формате "Спроектируй и построй".

- Использование Фонда национального благосостояния для финансирования инфраструктуры, необходимой для жилищного строительства.

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- В течение 30 дней премьер-министр и министр транспорта подготовят всеобъемлющую программу по увеличению предложения на жилищном рынке и снижению цен на жилье, в том числе – для молодых пар, демобилизованных солдат и бывших военных, с упором на этажное строительство.

- В течение 90 дней правительство установит годичные цели планирования и реализации земель под застройку на ближайшие пять лет. Цели будут установлены с учетом пропорциональной доли каждой группы населения и особых потребностей этих групп в вопросах жилищного проектирования. Эти принципы будут распространяться на все модели и программы министерства строительства, в том числе – в Иудее и Самарии. МВД рассмотрит изменение муниципальных границ для увеличения проектировочных квот на следующие годы для разных групп населения.

- В течение 60 дней правительство обновит и возобновит продвижение решения правительства 1823 от 2016 года (проектирование и выделение земель под строительство для ультраортодоксального населения) с учетом демографических изменений. Решение не будет учитывать строительства в городе Касиф.

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- Критерии права на помощь в выплате арендной платы будут пересмотрены с учетом особенностей различных групп населений, с тем, чтобы предотвратить дискриминацию.

- Правительство считает формирование жилищного фонда в долгосрочную аренду частью арсенала инструментов для борьбы с нехваткой жилья. В связи с этим будет создан кредитный фонд, который будет предоставлять застройщикам ссуды под 1% без привязки к индексу цен для строительства жилья для долгосрочной аренды в соответствии с политикой министерства строительства.

- В течение 90 дней правительство определится с месторасположением нового населенного пункта для ультраортодоксального населения с упором на доступность центров занятости и наличием возможностей экономического развития, включая наличие необходимых для этого инфраструктур.

adv_61 m_ar_46

- Правительство возобновит действие решения 663 от 2020 года (районы национального предпочтения "алеф" в вопросах проектирования и жилищного строительства) и выделит на его реализацию 120 миллионов шекелей на три года.

- Выделение 150 млн шекелей в 2023 году и 400 млн шекелей в 2024 году на рамочные соглашения по обновлению городских кварталов.

- Выделение 400 млн шекелей в 2023 году и такой же суммы в 2024 году на продвижение управлением обновления городских кварталов проектов на географической и социальной периферии.

adv_62 m_ar_47

Культура и спорт

- Пятилетний план по строительству многоцелевых спортивных площадок по всей стране.

- Программа привлечения ветеранов спорта в систему просвещения.

adv_63 m_ar_48

- Поддержка местного кинематографа с упором на проекты в сфере сионизма и еврейского наследия.

- Пятилетний план углубления музыкального образования, включая создание пяти консерваторий, из которых по меньшей мере по одной в Негеве и в Галилее.

- Создание программы ультраортодоксальной культуры в министерстве просвещения с бюджетом не менее 100 миллионов шекелей в год, внесенной в бюджетную базу.

adv_64 m_ar_49

Экология

- Углубление сотрудничества с климатическим форумом для обеспечения взятых Израилем на себя обязательств.

- Утверждение в течение 6 месяцев Закона о климате, с увеличением сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году до 50% от показателя 2015 года.

adv_65 m_ar_50

- Ужесточение надзора и правоприменения касательно загрязняющих предприятий, включая увеличение количества ставок инспекторов, следователей и сотрудников отдела правоприменения в министерстве экологии.

- Развитие Хайфского залива, путем переноса загрязняющих предприятий в десятилетний срок, с созданием "страховочной сети" для работников предприятий.

- Меры по защите моря, включая принятие Закона о готовности к экологическим катастрофам на море, Закона об экономических водах, Закона о морских заповедниках, изменение Рыболовного регламента (запрет на использование сетей и компенсация рыбакам).

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- Национальная программа развития заповедников и активное использование источников солнечной энергии, установленных в застроенных территориях.

- Продвижение правительством строительства современных заводов по сортировке мусора.

Государственные компании

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- Укрепление надзора над государственными компаниями и их связи с правительством.

- Пересмотр Закона о государственных компаний от 1975 года, с рассмотрением вопроса о подчинении компаний министру профильного министерства.

- Отмена "сборной директоров" и комиссий по назначению на высокопоставленные должности.

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Сельское хозяйство

Продвижение новой реформы сельского хозяйства, сочетающей баланс между снижением цен и укреплением сельского хозяйства. Замораживание не вступивших в силу пунктов предыдущей реформы до подготовки новой реформы.

Связь

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- Усиление конкуренции на рынке связи.

- Реформа обязательной публикации в ежедневных газетах, с упором на модернизацию процесса публикации, в том числе – в цифровых средствах, на целевом интернет-сайте и т.д.

- Отмена решений предыдущего правительства касательно "кошерных телефонов" в течение 30 дней.

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- Отмена решения министерства связи касательно прекращения работы сетей 2-го и 3-го поколений.

- Любая реформа связи, касающаяся "кошерных телефонов", не повлияет, прямо или косвенно, на общий рынок связи, включая переход на новые поколения систем связи и т.д.

Правительство, администрация, религия

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- Отмена института сменного премьер-министра.

- Закрепление особого статуса координирующих структур между ЦАХАЛом и йешивами, и увеличение их бюджета.

- Сохранение статуса-кво в отношениях между религией и государством, по мере надобности – восстановление статуса-кво там, где он был нарушен.

adv_72 m_ar_57

- Правительство не будет продвигать законодательные инициативы, которые могут нарушить статус-кво в вопросах религии, без прямого согласия всех членов коалиции. Выдвижение подобной инициативы обяжет все фракции коалиции проголосовать против.

- Правительство рассмотрит заявления о расширении незаконной христианской миссионерской деятельности в Израиле, и примет меры, необходимые для ее пресечения.

- Любое законодательство о животных, которое может повлиять на религиозный образ жизни, будет приниматься только с согласия фракции "Яадут а-Тора".

adv_73 m_ar_58

- Правительство будет уважать святость субботы и праздников, и не допустит дискриминации работников в связи с соблюдением святости субботы и праздников.

- "Яадут а-Тора" выражает серьезную обеспокоенность по поводу еврейского характера государства Израиль в связи с множащимися нарушениями в коммерческой деятельности по субботам и праздникам. "Ликуд" и его председатель рассмотрят претензии "Яадут а-Тора" по данному поводу и ее требования принять меры.

- Правительство не позволит наносить ущерб религиозному образу жизни религиозного и ультраортодоксального населения в религиозных и ультраортодоксальных районах, где религиозное и ультраортодоксальное население составляет значительное большинство.

adv_74 m_ar_59

- Представитель главного раввината будет входить на постоянной основе в комиссию по выдаче разрешений на работу по субботам, и участвовать в любом национальном правительственном проекте, касающемся сохранения святости субботы и еврейских заповедей.

- Обеспечение религиозных церемоний у Стены Плача и в святых местах с разделением на две части, мужской и женской, в соответствии со статусом-кво. В случае необходимости, будут приняты соответствующие поправки к законодательству.

- Установление порядка проведения археологических раскопок в случае обнаружения захоронений (включая Иудею и Самарию). При необходимости – внесение изменений в законодательство с учетом традиций иудаизма и других религий касательно уважения к умершим. В любом случае – организация захоронения останков.

adv_75 m_ar_60

- Государство позаботится, чтобы любой желающий имел право быть захороненным в земле. Будет создан кабинет министров по вопросам захоронения, который рассмотрит вопросы захоронений в земле в Израиле посредством изыскания периферийных земельных участков, близких к городам, в которых ощущается нехватка в возможности захоронения в земле. Кабинет сформирует свои рекомендации в течение 90 дней, включая график их реализации. На этот период будет заморожена вся проектировочная работа по кладбищам, включая продвижение национального контурного плана. Также кабинет рассмотрит освобождение кладбищ от уплаты сборов на прокладку канализации, водопроводов, дорог и т.д.

- Правительство будет поддерживать общественные учреждения, занимающиеся созданием и сопровождением "еврейских домов" (семей, проводящих дома мероприятия для знакомства гостей с еврейскими традициями – прим.ред).

- Создание в рамках программы "Маса" формата для ультраортодоксальной молодежи, проживающей за границей, с бюджетом не менее 30 млн шекелей.

adv_76 m_ar_61

- Правительство восстановит схему финансирования религиозных учреждений и ритуальных купален (микве), внеся исправления в дискриминирующие критерии.

- Правительство выделит ресурсы для предоставления ответов на вопросы населения касательно Галахи посредством создания целевых центров преподавания в различных частях страны.

- Правительство скорректирует и обеспечит доступность правительственных и общественных услуг, предоставляемых через интернет, для групп населения, не имеющих доступа к интернету или не пользующихся им, с тем, чтобы каждый мог получить доступ к услугам в соответствии со своей верой и образом жизни.

adv_77 m_ar_62

Иудея и Самария (отдельное приложение фракции партии "Агудат Исраэль" в рамках блока "Яадут а-Тора")

- Развитие дорожно-транспортной сети в Иудее и Самарии с формированием пятилетнего плана и выделением бюджетов под него.

- Муниципальным органам нижних социо-экономических кластеров в Иудее и Самарии будет предоставлена компенсация за невозможность взимать муниципальный сбор за прирост стоимости недвижимости.

adv_78 m_ar_63

- Создание земельного фонда для защиты водных ресурсов, природы и открытых пространств в Иудее и Самарии. Выделение бюджетов на очистку русел рек и пересыхающих ручьев.

- Выделение средств на содержание комплекса гробницы Рахель.