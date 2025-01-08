Внимание, розыск: пропала Алия Сарсур, в последний раз ее видели летом в Турции
время публикации: 08 января 2025 г., 11:35 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 11:35
Полиция Израиля просит помощи граждан в розыске 20-летней Алии Сарсур из Кафр-Касема, местонахождение которой неизвестно с 24 июля 2024 года, когда ее видели в Стамбуле (Турция), где она находилась вместе с отцом и братом.
Приметы пропавшей не указаны (только фотография).
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.