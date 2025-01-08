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Израиль

Коалиционный кризис: "Ликуд" пытается расколоть "Оцма Иегудит"

Ликуд
Оцма Иегудит
Коалиция
время публикации: 08 января 2025 г., 11:32 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 11:32
Коалиционный кризис: "Ликуд" пытается расколоть "Оцма Иегудит"
Yonatan Sindel/Flash90

Комиссия Кнессета по социальному обеспечению окончательно утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект о повышении платы граждан в фонд Института национального страхования ("Битуах леуми").

Этот законопроект находился на рассмотрении комиссии в последние недели, однако не продвигался, так как депутаты от партии "Оцма Иегудит" не готовы были голосовать за законопроект, а без их поддержки у законопроекта не было бы большинства.

Накануне вечером руководство коалиции объявило, что утром 8 января законопроект будет вынесен на голосование в комиссии. Это решение было принято руководством коалиции после того, как оно пришло к договоренности с депутатом от "Оцма Иегудит" Альмогом Коэном, согласно которой, он не станет голосовать против законопроекта.

В "Оцма Иегудит" объявили, что Коэна заменит в комиссии депутат Сон Ар-Мелех. Однако, согласно уставу Кнессета, такие замены должны быть объявлены на пленарном заседании. В "Оцма Иегудит" утверждают что пленарное заседание было сокращено и завершено досрочно по личному распоряжению главы коалиции Офира Каца.

Утром 8 января состоялось заседание комиссии. На голосовании депутат Альмог Коэн воздержался, что позволило коалиции преодолеть сопротивление "Оцма Иегудит". Законопроект будет вынесен на голосование на пленарном заседании парламента уже на этой неделе.

Как стало известно Newsru.co.il, во фракции "Оцма Иегудит" взвешивают возможность наложить санкции на Альмога Коэна вплоть до отчисления его из фракции.

Израиль
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