$1,5 млн и "коробки из-под ксерокса": в Ашдоде пресечено производство фальшивых долларов

Полиция пресекла деятельность преступников, которые изготавливали фальшивые 50-долларовые купюры. В ходе обыска в Ашдоде были конфискованы фальшивые купюры на общую сумму 1,5 млн долларов.

Также конфискованы копировальная техника, сырье для производства купюр и значительная сумма наличными.

Примечательно, что в деле фигурируют "коробки из-под ксерокса".

Задержан главный подозреваемый – 50-летний житель Ашдода. Суд продлил срок содержания его под стражей до 12 января.

Расследование продолжается. Возможно, последуют задержания других подозреваемых.