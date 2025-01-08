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Израиль

$1,5 млн и "коробки из-под ксерокса": в Ашдоде пресечено производство фальшивых долларов

Расследование
Полиция
Ашдод
время публикации: 08 января 2025 г., 08:07 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 08:14
$1,5 млн и "коробки из-под ксерокса": в Ашдоде пресечено производство фальшивых долларов
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция пресекла деятельность преступников, которые изготавливали фальшивые 50-долларовые купюры. В ходе обыска в Ашдоде были конфискованы фальшивые купюры на общую сумму 1,5 млн долларов.

Также конфискованы копировальная техника, сырье для производства купюр и значительная сумма наличными.

Примечательно, что в деле фигурируют "коробки из-под ксерокса".

Задержан главный подозреваемый – 50-летний житель Ашдода. Суд продлил срок содержания его под стражей до 12 января.

Расследование продолжается. Возможно, последуют задержания других подозреваемых.

Израиль
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