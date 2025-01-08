Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 8.1.2025: операции в Шхеме, Калькилии, Рамалле, Хевроне

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 8 января действовали в Шхеме (в лагере Аскар) и около Шхема (в Урифе, Сарре), около Сальфита (в Харисе), в Калькилии, в Рамалле (в лагере Каддура) и около Рамаллы (в Аль-Бире, Турмус-Айе), в Хевроне и около Хеврона (в Сиире).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 8 января.