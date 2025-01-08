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Израиль

Кнессет отклонил закон, позволяющий изменить фамилию убитого родителем ребенка или убитой мужем жены

Кнессет
время публикации: 08 января 2025 г., 19:50 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 20:00
Кнессет отклонил закон, позволяющий изменить фамилию убитого родителем ребенка или убитой мужем жены
Tomer Neuberg/Flash90

Большинством голосов Кнессет провалил в предварительном чтении поправку к Закону о регистрации населения, которая позволила бы задним числом изменять фамилию ребенка, убитого родителем, или супруга (супруги), убитого другим (другой) супругом (супругой). За поправку проголосовали 54 депутата, 58 парламентариев выступили против.

Инициировавшая законопроект депутат Мати Царфати-Харкави ("Еш Атид") выразила свое разочарование позицией коллег: она подчеркнула, что реализация этого закона ничего не будет стоить государственному бюджету, и речь идет лишь о сострадании к убитым в результате семейного насилия.

Согласно действующему законодательству, изменить фамилию человека после его смерти нельзя. В Организации семей убитых эту ситуацию называют абсурдной: в случае убийства внутри семьи, когда ребенка убивает родитель или когда муж убивает жену, в удостоверении личности убитого остается фамилия убийцы.

Представленная Царфати-Харкави поправка к закону должна была дать людям возможность подать просьбу на изменение фамилии погибшего близкого, чтобы хотя бы символически разорвать связь между убитым и убийцей. Организация семей убитых продолжит добиваться принятия этого закона.

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