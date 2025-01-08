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Израиль

Война в Газе в ночь на 8.1.2025: удары по целям в секторе, есть убитые и раненые

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 08 января 2025 г., 06:46 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 06:51
Война в Газе в ночь на 8.1.2025: удары по целям в секторе, есть убитые и раненые
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 8 января Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ атаковал ночью цели на севере, в центре и юге Газы. Поступали сообщения об убитых и раненых в секторе.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Шейх Радуан в городе Газа, есть раненые; ВВС ЦАХАЛа атаковали цель на юге города Газа.

В центре сектора: катера ВМФ ЦАХАЛа обстреливали цели на побережье в центральной части сектора; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Дир аль-Балахе, есть убитые и раненые; ЦАХАЛ обстреливал цели на северо-западе лагеря Нусейрат.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль в районе Аль-Манара в Хан-Юнисе, двое убитых.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 8 января.

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