В ЦАХАЛе наложен запрет на публикацию сведений о военнослужащих, участвующих в боевых действиях

На фоне попыток судебного преследования солдат ЦАХАЛа, предпринимаемых в различных странах мира, вечером 8 января вступил в силу запрет на публикацию личных данных военнослужащих, участвующих в боевых действиях.

Соответствующий приказ был отдан начальником Генштаба Герци а-Леви.

Запрет, подобный тому, что действует в отношении пилотов военно-воздушных сил, теперь распространяется на десятки тысяч солдат и офицеров регулярных и резервистских частей.

Представители отдела международного права при военной прокуратуре будут инструктировать каждого офицера и солдата перед встречей с журналистами, фотографии из зоны боевых действий будут публиковаться только с разрешения военной цензуры.