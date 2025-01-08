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Израиль

В ЦАХАЛе наложен запрет на публикацию сведений о военнослужащих, участвующих в боевых действиях

Пресс-служба ЦАХАЛа
Антисемитизм
время публикации: 08 января 2025 г., 22:45 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 22:53
В ЦАХАЛе наложен запрет на публикацию сведений о военнослужащих, участвующих в боевых действиях
Пресс-служба ЦАХАЛа

На фоне попыток судебного преследования солдат ЦАХАЛа, предпринимаемых в различных странах мира, вечером 8 января вступил в силу запрет на публикацию личных данных военнослужащих, участвующих в боевых действиях.

Соответствующий приказ был отдан начальником Генштаба Герци а-Леви.

Запрет, подобный тому, что действует в отношении пилотов военно-воздушных сил, теперь распространяется на десятки тысяч солдат и офицеров регулярных и резервистских частей.

Представители отдела международного права при военной прокуратуре будут инструктировать каждого офицера и солдата перед встречей с журналистами, фотографии из зоны боевых действий будут публиковаться только с разрешения военной цензуры.

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