"Кан": ЦАХАЛ пополнил разведку выходцами из Йемена

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", несколько десятков выходцев из Йемена, говорящих на йеменском диалекте арабского, пополнили подразделение разведки.

Часть завербованных репатриировались из Йемена в последние годы, другие выросли в семьях выходцев из Йемена, говорящих дома по-арабски. Они будут помогать ЦАХАЛу в сборе разведданных и выступать в роли консультантов.