"Кан": ЦАХАЛ пополнил разведку выходцами из Йемена
время публикации: 08 января 2025 г., 22:18 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 22:47
По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", несколько десятков выходцев из Йемена, говорящих на йеменском диалекте арабского, пополнили подразделение разведки.
Часть завербованных репатриировались из Йемена в последние годы, другие выросли в семьях выходцев из Йемена, говорящих дома по-арабски. Они будут помогать ЦАХАЛу в сборе разведданных и выступать в роли консультантов.
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