x
08 января 2025
|
последняя новость: 23:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 января 2025
|
08 января 2025
|
последняя новость: 23:23
08 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Разрешено к публикации: в секторе Газы погиб старший сержант Нево Фишер

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 08 января 2025 г., 23:23 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 23:36
Старший сержант Нево Фишер, 20 лет
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации имя третьего бойца 46-го батальона бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель", погибшего в бою на севере сектора Газы. Это старший сержант Нево Фишер, 20 лет, из Брухина.

Ранее были опубликованы имена двоих погибших: старшего сержанта Матитьягу Яакова Перела и старшего сержанта Канау Касы.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погиб 831 военнослужащий ЦАХАЛа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 января 2025

На севере сектора Газы погибли трое бойцов бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 января 2025

460-й день войны: операции ЦАХАЛа в Газе, в Иудее и Самарии. Хронология