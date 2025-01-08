Разрешено к публикации: в секторе Газы погиб старший сержант Нево Фишер

Разрешено к публикации имя третьего бойца 46-го батальона бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель", погибшего в бою на севере сектора Газы. Это старший сержант Нево Фишер, 20 лет, из Брухина.

Ранее были опубликованы имена двоих погибших: старшего сержанта Матитьягу Яакова Перела и старшего сержанта Канау Касы.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погиб 831 военнослужащий ЦАХАЛа.