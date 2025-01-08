На севере сектора Газы погибли трое бойцов бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель"

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погибли трое военнослужащих.

Имена погибших:

- старший сержант Матитьягу Яаков Перел, 22 года, из Бейт-Эля, боец 46-го батальона бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель".

- старший сержант Канау Каса, 22 года, из Бейт-Шемеша, боец 46-го батальона бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель".

ЦАХАЛ сообщает, что в бою погиб еще один военнослужащий, имя которого пока не публикуется.

Кроме того, сообщается, что в бою тяжело ранен офицер 46-го батальона бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погиб 831 военнослужащий ЦАХАЛа.