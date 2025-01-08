Министр обороны на закрытой встрече: "Мы на грани войны в Иудее и Самарии"

Репортер телеканала Кешет 12 Ницан Шапира отмечает, что встреча, на которой присутствовали командующий Центральным военным округом Ави Блут и координатор действий правительства на территориях Расан Алиан, состоялась 7 января и проводилась за закрытыми дверьми.

По информации, полученной телеканалом, Исраэль Кац рассказал о растущих усилиях террористических группировок по контрабанде современного оружия в Иудею и Самарию при финансировании и поддержке Ирана и поддерживаемых им группировок а также суннитских организаций. Он также сообщил, что первоначальный план ХАМАСа предусматривал вторжение в еврейские поселки в Иудее и Самарии во время атаки 7 октября. "Мы находимся на грани полномасштабной войны в Иудее и Самарии", – цитирует телеканал министра обороны.

В ответ на требования глав местных советов начать планомерную борьбу с террором на подконтрольных территориях и принятия жестких мер в отношении Палестинской администрации Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ готовится к более серьезным действиям в Иудее и Самарии. "Необходимо сделать все возможное для усиления безопасности. И в этом вопросе Израиль может надеяться только на ЦАХАЛ", – заявил Кац.