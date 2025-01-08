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Израиль

ДТП на 1-й трассе: около Иерусалима автомобиль сбил пожилую женщину

Мада
ДТП
время публикации: 08 января 2025 г., 12:14 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 12:14
ДТП на 1-й трассе: около Иерусалима автомобиль сбил пожилую женщину
Пресс-служба МАДА

На 1-й трассе при движении от развязки Шореш в сторону Иерусалима автомобиль сбил женщину примерно 70 лет. Пострадавшая получила тяжелую черепно-мозговую травму.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" направила пострадавшую, находящуюся в бессознательном состоянии, в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
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