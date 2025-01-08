ДТП на 1-й трассе: около Иерусалима автомобиль сбил пожилую женщину
время публикации: 08 января 2025 г., 12:14 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 12:14
На 1-й трассе при движении от развязки Шореш в сторону Иерусалима автомобиль сбил женщину примерно 70 лет. Пострадавшая получила тяжелую черепно-мозговую травму.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" направила пострадавшую, находящуюся в бессознательном состоянии, в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.