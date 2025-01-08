Подписаны приказы о разрушении квартир двух террористов-убийц

Командующий Центральным округом ЦАХАЛа подписал приказы о конфискации и разрушении квартир двух террористов, причастных к убийствам израильтян.

В Калькилии должна быть разрушена квартира террориста Джамаля Абу Ханийи, одного из убийц 67-летнего Амнона Мухтара (был убит 22.6.2024 в Калькилии, куда поехал за покупками).

В Рафате будет разрушена квартира Хаиля Исы Абд аль-Джабра Дэйфа Алаля, который 11 сентября 2024 года, управляя грузовиком, на 60-й трассе около поселка Гиват-Асаф (Мате-Биньямин) насмерть сбил 24-летнего старшего сержанта Гери Гидеона Хангааля из Ноф а-Галиля, бойца 90-го батальона "Нахшон" бригады "Кфир".