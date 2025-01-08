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Израиль

Военнослужащий ЦАХАЛа, которому грозил арест в Бразилии, вернулся в Израиль

Война "Железные мечи"
Бразилия
время публикации: 08 января 2025 г., 08:29 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 08:36
Военнослужащий ЦАХАЛа, которому грозил арест в Бразилии, вернулся в Израиль
Nati Shohat/Flash90

Израильтянин Юваль Вагдани – военнослужащий ЦАХАЛа, переживший резню на фестивале "Нова", которому грозил арест в Бразилии – вернулся в Израиль.

Родственники Юваля опубликовали слова благодарности всем, кто помогал в этой истории, и сообщили, что Юваль в дальнейшем не намерен публиковать видеозаписи о своей службе в Газе.

Как сообщалось ранее, бразильский суд распорядился начать расследование в отношении Юваля Вагдани после обращения в суд палестинской организации HRF. Истцы требовали привлечь к ответственности военнослужащего за "взрыв жилого здания в Газе, находящегося вне зоны военных действий". По утверждению подавших жалобу активистов, дома, взорванные при участии военнослужащего, использовались в качестве укрытия для "палестинских беженцев". Активисты HRF заявили, что их жалоба подкреплена более чем 500 документами.

Израиль
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