Акции протеста против правительства Нетаниягу и юридической реформы проходят в 27-й раз

В субботу, 8 июля, в Израиле в 27-й раз проходят акции протеста против правительства Нетаниягу и юридической реформы.

Сегодняшняя манифестация положит начало неделе демонстраций, запланированной организаторами протеста. Ее главным мероприятием станет акция протеста, намеченная на ближайший вторник, 11 июля.

Организаторы предупреждают, что эта акция станет "беспрецедентной" по количеству участников. Руководство ряда хайтек-компаний уже сообщило своим сотрудникам, что, если они хотят принять участие в манифестациях во вторник, то могут сделать это, не беря выходной.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

По заявлениям организаторов акций протеста, митинги и шествия, включая перекрытия шоссе начнутся уже в 8:00. В 16:00 начнется демонстрация в аэропорту Бен-Гурион, а в 20:00 – акции протеста в Тель-Авиве и других городах.

Днем ранее коалиция намерена вынести на голосование в первом чтении законопроект об ограничении принципа крайней неприемлемости. Организаторы акций протеста заявляют, что такой шаг приведет к резкому ужесточению акций протеста.

Полиция напомнила о "нулевой терпимости" к нарушениям порядка, причинению ущерба общественному имуществу и нападениям на сотрудников.

adv_13 incontent_2

adv_14 m_ar_2

Генеральный инспектор полиции Израиля Яаков Шабтай напомнил полицейским о необходимости усилить меры по выявлению экстремистски настроенных протестующих, а также призвал не поддаваться на провокации и "сохранять аполитичность, присущую полиции".

Напомним, вечером 5 июля генерал-майор Амихай Эшед, начальник полиции Тель-Авивского округа, на брифинге объявил об уходе из полиции. Он заявил, что не согласен с новым назначением и относится к нему как к политически мотивированному увольнению с поста начальника полиции округа. По его мнению, причиной его смещения с должности стал отказ применять чрезмерную силу при разгоне массовых демонстраций в Тель-Авиве, что помогло предотвратить братоубийственную войну. "Мы могли бы расчистить Аялон от митингующих в считаные минуты, но за это пришлось бы заплатить ужасную цену пробитыми черепами и переломанными костями. Я мог бы легко оправдать эти ожидания и после каждой демонстрации в Тель-Авиве заполнять до отказа реанимацию в "Ихилове", – сказал он.

После его заявления организаторы протестов обратились к противникам реформы с призывом выходить на улицы.

adv_15 incontent_3