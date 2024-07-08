В поселке Аррабе в результате взрыва автомобиля погиб мужчина
время публикации: 08 июля 2024 г., 19:48 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 19:53
В поселке Аррабе на севере Израиля произошел взрыв в легковом автомобиле, после чего транспортное средство загорелось.
Из "Маген Давид Адом" передали, что в салоне взорванного автомобиля был обнаружен мужчина примерно 30 лет без признаков жизни. Парамедики констатировали его смерть.
Полицейские саперы осматривают машину и выясняют, что привело к взрыву. Начат розыск причастных к этому происшествию.
Полиция также устанавливает личность погибшего.
По данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве.