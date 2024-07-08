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Израиль

В поселке Аррабе в результате взрыва автомобиля погиб мужчина

время публикации: 08 июля 2024 г., 19:48 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 19:53
В поселке Аррабе в результате взрыва автомобиля погиб мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

В поселке Аррабе на севере Израиля произошел взрыв в легковом автомобиле, после чего транспортное средство загорелось.

Из "Маген Давид Адом" передали, что в салоне взорванного автомобиля был обнаружен мужчина примерно 30 лет без признаков жизни. Парамедики констатировали его смерть.

Полицейские саперы осматривают машину и выясняют, что привело к взрыву. Начат розыск причастных к этому происшествию.

Полиция также устанавливает личность погибшего.

По данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве.

Израиль
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