В поселке Аррабе в результате взрыва автомобиля погиб мужчина

В поселке Аррабе на севере Израиля произошел взрыв в легковом автомобиле, после чего транспортное средство загорелось.

Из "Маген Давид Адом" передали, что в салоне взорванного автомобиля был обнаружен мужчина примерно 30 лет без признаков жизни. Парамедики констатировали его смерть.

Полицейские саперы осматривают машину и выясняют, что привело к взрыву. Начат розыск причастных к этому происшествию.

Полиция также устанавливает личность погибшего.

По данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве.