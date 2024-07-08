Генерал-майор Иегуда Фукс обрушился с критикой на экстремистов и духовных лидеров поселенцев

Во время передачи командования Центральным военным округом Ави Блуту, генерал-майор Иегуда Фукс говорил о росте числа преступлений на националистической почве в Иудее и Самарии и обвинил в этом ультраправых поселенцев.

Фукс, подавший в отставку после 37 лет проведенных в ЦАХАЛе, заявил, что на своем посту он "серьезно относился к каждому брошенному камню и бутылке с зажигательной смесью, и считал себя ответственным за каждого раненого в этих инцидентах". По его словам, после 7 октября задачи, стоящие перед армией, стали более сложными, и для их решения армия сотрудничала с лидерами поселенческого движения и духовными лидерами поселенцев.

Говоря о еврейских правонарушителях в Иудее и Самарии, Фукс отметил, что они действуют на фоне увеличившихся террористических угроз. "К моему большому сожалению, в последние месяцы, и, как мы видели на прошлой неделе, националистическая преступность подняла голову под эгидой войны, с жаждой мести и стремлением посеять страх среди жителей Палестинской автономии, которые не представляют никакой угрозы", – заявил он, при этом подчеркнув, что подавляющее большинство израильтян, живущих в поселениях, являются законопослушными гражданами.

Иегуда Фукс заявил, что местное руководство и духовные лидеры еврейской общины в Иудеи и Самарии были неспособны ранее оценить угрозу, исходящую от еврейских экстремистов, и теперь "они обескуражены и не находят в себе смелости выступить против этого открыто, в соответствии с еврейскими ценностями".

Генерал-майор Иегуда Фукс сообщил начальнику Генерального штаба Герци А-Леви о своем намерении уйти в отставку 22 августа. Причиной своего ухода Фукс называет ощущение, что он исчерпал себя на этой должности. Генерал-майор Иегуда Фукс возглавлял штаб Центрального военного округа с августа 2021 года.