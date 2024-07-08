Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 8 июля: массированные удары по целям в секторе

В ночь на 8 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по сообщениям из Газы, интенсивность боевых действий значительно возросла, особенно на севере и в центре.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в восточных кварталах города Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию в районе Талатини в городе Газа; бои в районе Ат-Туффа, в восточной части города Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Ар-Рималь в городе Газа; ЦАХАЛ нанес удар по жилому дому около станции Тайяран в южной части города Газа, есть убитый и раненые; ЦАХАЛ проводит операцию в промзоне города Газа и в районе Таль аль-Хауа, задействованы артиллерия и БПЛА.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в центральной части сектора Газы; ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели в западной части Нусейрата; ВМС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе заправочной станции в западной части Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Ан-Нуаири в Нусейрате.

На юге сектора: ВМС ЦАХАЛа обстреляли цели в районе Бахр аль-Карара, северней Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 8 июля.

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы был тяжело ранен офицер 82-го батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан". Раненый эвакуирован в больницу. Его семья проинформирована о случившемся.