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Израиль

ЦАХАЛ наносит удары по целям в городе Газа

время публикации: 08 июля 2024 г., 01:03 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 01:03
ЦАХАЛ наносит удары по целям в городе Газа
Nati Shohat/Flash90

В ночь на 8 июля из пресс-службы Армии Обороны Израиля передали, что самолеты военно-воздушных сил наносят удары по целям в центральной части сектора Газы.

Палестинские источники сообщают об интенсивных ударах с воздуха по целям в восточных кварталах города Газы.

За несколько часов до этого пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке рекомендовала жителям трех восточных кварталов: Аль-Туффа, Старого города и Аль-Дараджа найти укрытие в западной части Газы.

Жители Западного Негева сообщали о том, что слышат взрывы. Из армии передали, что что в населенных пунктах, находящихся радиусе нескольких километров от сектора, могут быть слышны взрывы в результате ударов, наносимых ВВС Израиля по целям в Газе.

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